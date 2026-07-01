«Ένεση»-2-τρισ.-δολαρίων-σε-micron,-intel-και-amd-το-β’-τρίμηνο-από-το-ράλι-των-τσιπ

Οι hyperscalers πελάτες της Nvidia, δηλαδή οι Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft – εμφάνισαν ανάμεικτα αποτελέσματα

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Μicron και Intel είδαν τη χρηματιστηριακή τους αξία να υπερδιπλασιάζεται το 2ο τρίμηνο, καθώς οι επενδυτές διεύρυναν τα χαρτοφυλάκια τεχνητής νοημοσύνης τους, ενώ κατά πόδας ακολουθεί και η Advanced Micro Devices. Αυτές οι τρεις πρόσθεσαν περίπου 2 τρισ. δολάρια σε συνολική κεφαλαιοποίηση κατά την περίοδο και τώρα είναι οι 10ες, 11ες και 12ες πιο πολύτιμες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Ενώ η κατασκευάστρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia παραμένει η μεγαλύτερη εισηγμένη με βάση την αποτίμηση και συνεχίζει να σημειώνει τεράστια αύξηση εσόδων, η μετοχή κέρδισε μόνο 15% το δεύτερο τρίμηνο. Οι hyperscalers πελάτες της, δηλαδή οι Amazon, Alphabet, Meta και Microsoft – εμφάνισαν ανάμεικτα αποτελέσματα, με την επιχείρηση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να υποχωρεί σχεδόν 2% για τη χειρότερη απόδοση των Mag 7, ενώ αντιθέτως η μητρική της Google ηγήθηκε της ανόδου με κέρδη 24%.

Ο τίτλος της Micron, ένας από τους τρεις μεγάλους παραγωγούς μνήμης υπολογιστών, εκτινάχθηκε άνω του 240% κατά τη διάρκεια του τριμήνου, προσθέτοντας περίπου 920 δισ. δολάρια στην χρηματιστηριακή της αξία, με ώθηση από τα τριμηνιαία έσοδά της που υπερτετραπλασιάστηκαν λόγω των εκτοξευμένων τιμών από τους κατασκευαστές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους της Micron, το κέρδος που απομένει μετά τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων αγαθών, αυξήθηκε στο 84,9% στο τρίτο τρίμηνο από 39% ένα χρόνο νωρίτερα. Η Intel, ο παλαιότερος κατασκευαστής κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU), εκτοξεύθηκε 216% στο τρίμηνο, με αποτέλεσμα την προσθήκη 480 δισ. δολαρίων στην κεφαλαιοποίησή της.

Η ίδια, κατασκευάζει εργοστάσια τσιπ στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα επωφελείται από την ανανεωμένη ζήτηση για CPU, καθώς περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη μετακινείται στις συσκευές. Η AMD, ο ανταγωνιστής της Intel στις CPU, θησαύρισε κατά 615 δισ. δολάρια σε αξία μετά την σχεδόν τριπλασιασμό της τιμής της μετοχής της. Η AMD κατασκευάζει επίσης μονάδες επεξεργασίας γραφικών, αν και βρίσκεται πολύ πίσω από την Nvidia σε αυτήν την αγορά.

Άλλα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού υποδομών ΑΙ, εκτός από τη μνήμη και τους επεξεργαστές, σημείωσαν επίσης άνθηση. Η Marvell, η οποία κατασκευάζει εξοπλισμό δικτύωσης, σημείωσε άλμα 200%. Η Arm, η οποία προμηθεύει τεχνολογία και σχέδια σε άλλους κατασκευαστές τσιπ, επιδόθηκε σε ράλι 134% στο τρίμηνο. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) σημείωσε άνοδο 71% κατά την περίοδο, η καλύτερη τριμηνιαία απόδοση του fund από τότε που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται το 2000.