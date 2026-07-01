Έρευνα-ΒΕΑ:-Το-77%-των-μικρομεσαίων-επιχειρήσεων-δυσκολεύεται-να-χρηματοδοτηθεί

Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό.

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Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό, ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, σύμφωνα με έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης Τύπου του ΒΕΑ και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από εννέα βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία, το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης. Επιπλέον, το 71% αναφέρει ότι αδυνατεί να μετακυλήσει τις αυξήσεις του κόστους στον τελικό καταναλωτή.

Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται και το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Το 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι τα διοικητικά βάρη επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία τους, ενώ το 34% αφιερώνει περισσότερες από δέκα ώρες κάθε μήνα για την εκπλήρωση διοικητικών και κανονιστικών υποχρεώσεων. Μόλις το 13% αξιολογεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές τις βασικές ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου.

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, το 62% των επιχειρήσεων αναζήτησε τραπεζικό δανεισμό τα τελευταία δύο χρόνια και, από αυτές, το 27% είδε το αίτημά του να απορρίπτεται. Ως βασικοί λόγοι αναφέρονται τα υψηλά επιτόκια, τα αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια και οι χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης.

Παράλληλα, το 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει έλλειψη κατάλληλου προσωπικού. Το 62% αναφέρει ότι η δυσκολία εύρεσης εργαζομένων επηρεάζει την παραγωγική δυνατότητα και την ανάπτυξή του, ενώ το 79% δηλώνει ότι έχει περιορίσει δραστηριότητες λόγω του προβλήματος. Για το 51% η αιτία εντοπίζεται στη χαμηλή διαθεσιμότητα προσωπικού και για το 30% στην έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων.

Η έρευνα καταγράφει επίσης τις προσδοκίες των επιχειρήσεων από το ΒΕΑ, με τα μέλη να ζητούν, μεταξύ άλλων, ισχυρότερη εκπροσώπηση απέναντι στην Πολιτεία, παρεμβάσεις σε θέματα φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, συμβουλευτική υποστήριξη, προγράμματα κατάρτισης και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Παράλληλα, το ΒΕΑ παρουσίασε στοιχεία για την πορεία της επιχειρηματικότητας κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 674 νέες εγγραφές και 276 διαγραφές, έναντι 685 εγγραφών και 302 διαγραφών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στις πρώτες θέσεις των νέων εγγραφών βρίσκονται οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι κατασκευές κτιρίων και οικοδομικές εργασίες, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.

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