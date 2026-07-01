Αγαπηδάκη-για-επιθέσεις:-Δεν-εκφοβιζόμαστε,-δεν-λυγίζουμε

Τις τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, που σημειώθηκαν ξημερώματα στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης, με στόχο στελέχη της ΝΔ καταδίκασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

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«Η επίθεση σε στελέχη της παράταξης μας στη Θεσσαλονίκη μέσα στα σπίτια τους, είναι αποτρόπαια. Αναμένουμε την καταδίκη όλων των πολιτικών κομμάτων για αυτή τη φρικαλέα δολοφονική ενέργεια. Δεν μπορεί η τοξικότητα να διαχέεται στο δημόσιο βίο και να περνάνε στα ψιλά τέτοιες αδιανόητες επιθέσεις. Αρκετά. Δεν εκφοβιζόμαστε, δεν λυγίζουμε. Οι σκέψεις μας είναι στους τραυματίες και στις οικογένειές τους», έγραψε η κ. Αγαπηδάκη στον λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

- sofokleous10.gr

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