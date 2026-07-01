Αλλαγές στα Δικαστικα Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Αντιδράσεις από Πλεύση Ελευθερίας

Της Άντζυ Κούκη

Μετά τη συνταξιοδότηση δικαστικών λειτουργών που συμμετέχουν στα Δικαστικά Συμβούλια που εξετάζουν τις υποθέσεις του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου, αλλάζει η σύνθεσή τους. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ολοκληρώθηκαν οι επαναληπτικές κληρώσεις.

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Συγκεκριμένα, για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τα καθήκοντα του εισαγγελέα θα ασκεί η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης. Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξέφρασε ενστάσεις κάνοντας λόγο για «κραυγαλέα περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων» όσον αφορά την κλήρωση του Βασίλη Φλωρίδη.

- sofokleous10.gr

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