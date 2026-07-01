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    Αλλαγές-στα-Δικαστικα-Συμβούλια-για-Καραμανλή-και-Τριαντόπουλο-–-Αντιδράσεις-από-Πλεύση-Ελευθερίας
    Αλλαγές στα Δικαστικα Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Αντιδράσεις από Πλεύση Ελευθερίας

    Αλλαγές στα Δικαστικα Συμβούλια για Καραμανλή και Τριαντόπουλο – Αντιδράσεις από Πλεύση Ελευθερίας

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Της Άντζυ Κούκη

    Μετά τη συνταξιοδότηση δικαστικών λειτουργών που συμμετέχουν στα Δικαστικά Συμβούλια που εξετάζουν τις υποθέσεις του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου, αλλάζει η σύνθεσή τους. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ολοκληρώθηκαν οι επαναληπτικές κληρώσεις.

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    Συγκεκριμένα, για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τα καθήκοντα του εισαγγελέα θα ασκεί η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης. Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

    Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξέφρασε ενστάσεις κάνοντας λόγο για «κραυγαλέα περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων» όσον αφορά την κλήρωση του Βασίλη Φλωρίδη.

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