Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα τον Ιούνιο – Στις 53,8 μονάδες ο PMI

Στις 53,8 μονάδες έκλεισε τον Ιούνιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα αυξημένος από τις 53, 3 μονάδες του Μαΐου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στις 53,8 μονάδες έκλεισε τον Ιούνιο ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI®) αυξημένος από τις 53,3 μονάδες του Μαΐου και υποδεικνύοντας την εντονότερη βελτίωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο. Ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης εντονότερος από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας.

Σύμφωνα με την έρευνα της S&P Global, η συνολική ανάκαμψη υποστηρίχθηκε από την ταχύτερη αύξηση των νέων πωλήσεων στα μέσα του έτους. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν σημαντικά και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Πολλές εταιρείες, στο πλαίσιο της έρευνας, το απέδωσαν στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών ζήτησης, ενώ ορισμένες επισήμαναν επίσης τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων από την πλευρά των πελατών. Το κλίμα για τις διεθνείς πωλήσεις παρέμεινε υποτονικό, καθώς οι εταιρείες έλαβαν λιγότερες νέες παραγγελίες εξαγωγών για πέμπτο συνεχή μήνα. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο πιο ήπιος που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης και ήταν μόνο οριακός.

Κατ’ αναλογία με την αύξηση των νέων πωλήσεων, οι εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης αύξησαν τα επίπεδα παραγωγής τους τον Ιούνιο. Η παραγωγή αυξήθηκε σε μέτριο βαθμό και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο, καθώς ορισμένες εταιρείες ανέφεραν, στο πλαίσιο της έρευνας, ότι στην άνοδο συνέβαλαν οι επενδύσεις στη διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας.

Τα στοιχεία του Ιουνίου υπέδειξαν ακόμα μία σημαντική υποχώρηση της απόδοσης των προμηθευτών σε σχέση με τις εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης. Παρότι ο βαθμός στον οποίο επιμηκύνθηκαν οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών εξασθένησε ελαφρώς από τον Μάιο, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, καθώς συνεχίστηκαν οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και στη διακίνηση φορτίων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ως εκ τούτου, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να καταγράφουν αισθητή αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Σύμφωνα με αναφορές των μελών του πάνελ στο πλαίσιο της έρευνας, οι υψηλότερες τιμές για μεταφορές, καύσιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες ήταν οι κύριοι παράγοντες αύξησης του κόστους. Ο ρυθμός αύξησης ήταν αισθητά πάνω από την τάση που παρατηρείται στην ιστορία της έρευνας, ωστόσο υποχώρησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης μειώθηκε επίσης τον Ιούνιο, ωστόσο ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2022.

Τον Ιούνιο, οι εταιρείες ήταν πιο αισιόδοξες για τις προοπτικές ως προς την παραγωγή μέσα στο επόμενο έτος, καθώς ο βαθμός αισιοδοξίας κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο τη χρονική περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι ελπίδες για περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών υποστήριξαν τις προσδοκίες των μελών του πάνελ.

Παράλληλα με τις υψηλότερες πωλήσεις, η ενίσχυση της αισιοδοξίας υποστήριξε έναν περαιτέρω κύκλο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η αύξηση της απασχόλησης ήταν σε γενικές γραμμές έντονη και επαρκής να οδηγήσει σε νέα μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών, μετά τη σημαντική αύξηση του Μαΐου.

Παράλληλα, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν και πάλι την αγοραστική τους δραστηριότητα τον Ιούνιο. Οι αγορές εισροών αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Παρ’ όλα αυτά, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προμηθευτών και η χρήση των αποθεμάτων για την κάλυψη των απαιτήσεων των νέων παραγγελιών οδήγησαν σε δυσκολίες αναπλήρωσης των αποθεμάτων.

Τα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν για τρίτο συνεχή μήνα, ωστόσο με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο συνεχούς μείωσης.

--