Ανδρουλάκης-για-τον-θάνατο-της μητέρας-της-Αφροδίτης-Νέστορα:-«Οι-δολοφόνοι-πρέπει-να-συλληφθούν»

Την οδύνη και τη βαθιά του θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι «οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν».

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Υπενθυμίζεται ότι ξημερώματα Τετάρτης, άγνωστοι πραγματοποίησαν εμπρηστική επίθεση στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας που διαμένει στη Θεσσαλονίκη η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και η μητέρα της έσπευσαν να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως υπέστησαν εγκαύματα, με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να μεταφέρεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο, όπου και εισήχθη σε ΜΕΘ. Παρά την προσπάθεια των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε στα τραύματά της.

Αναλυτικά η δήλωση Ανδρουλάκη:

«Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν.

Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες».

- sofokleous10.gr

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