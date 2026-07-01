Από-σήμερα-σε-ισχύ-ο-δασμός-3-ευρώ-σε-μικροδέματα:-Ερωτήσεις-και-απαντήσεις

Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ η επιβολή δασμού ύψους 3 ευρώ σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ.

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Από σήμερα, 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη της ΕΕ η επιβολή δασμού ύψους 3 ευρώ σε δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, καταργώντας μια παρωχημένη απαλλαγή.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το μέτρο θα συμβάλει στη διασφάλιση δίκαιων συνθηκών για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και ασφαλών επιλογών για τους καταναλωτές, ως απάντηση στην αύξηση δισεκατομμυρίων αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην ΕΕ. Εμπορεύματα προερχόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές, θα καταβάλλουν πλέον δασμό ύψους 3 ευρώ ανά τεμάχιο.

Η απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς ύψους 150 ευρώ σχεδιάστηκε για μια εποχή περιστασιακών διαδικτυακών αγορών και λιγότερο ψηφιοποιημένων τελωνειακών συστημάτων. Αυτό δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα και η εξάλειψή του διορθώνει μια μακροχρόνια διαρθρωτική ανισορροπία για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Σε όλη την Ευρώπη, οι υψηλοί δρόμοι των πόλεων ερημώνουν όλο και περισσότερο, υπονομεύοντας τις τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης και αποδυναμώνοντας τη ζωή της κοινότητας. Από περιβαλλοντική άποψη, το γρήγορο μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου συμβάλλει στα απορρίμματα συσκευασίας και στην εφοδιαστική με μεγάλο βάρος άνθρακα, με συχνές επιστροφές και μεταφορές μεγάλων αποστάσεων που διπλασιάζουν τη ρύπανση των μεταφορών.

Το μέτρο αυτό αποκαθιστά τη δικαιοσύνη μεταξύ των εισαγωγέων, διασφαλίζοντας ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης της ΕΕ που εισάγουν χύδην και οι μεγάλης κλίμακας μη ενωσιακοί διαδικτυακοί φορείς εκμετάλλευσης ανταγωνίζονται υπό τους ίδιους κανονιστικούς όρους. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν είναι υπεύθυνοι για την καταβολή των δασμών στις τελωνειακές αρχές.

Οι δασμοί εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές από τις πλατφόρμες ή από κάθε άλλη επιχείρηση που συμμετέχει στην πώληση και τη μεταφορά των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές απαλλάσσονται από την πρόσθετη πληρωμή κατά την παράδοση.

Δέκα οδηγίες για την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ στις αποστολές

Αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων για τους καταναλωτές της ΕΕ

Η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επίσης αυξήσει τους κινδύνους για τους καταναλωτές. Μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ για το 2025 διαπίστωσε ότι πάνω από το 60 % των εμπορευμάτων χαμηλής αξίας που εισέρχονται στην ΕΕ δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα ασφάλειας των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιέχουν τοξικά συστατικά ή να φέρουν εσφαλμένη επισήμανση, θέτοντας σε κίνδυνο τους καταναλωτές.

Το νέο μέτρο εισάγει επίσης την ανάγκη δήλωσης των αναγνωριστικών κωδικών προϊόντος (PID). Η συμπερίληψη των PID βελτιώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου, συμβάλλοντας στην επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών. Αυτό θα στηρίξει τις αρχές ώστε να εντοπίζουν αποτελεσματικότερα τα μη συμμορφούμενα εμπορεύματα και να επεκτείνουν τους ελέγχους πέραν των μεμονωμένων αποστολών, ώστε να καλύπτουν όλα τα στοιχεία που παρουσιάζουν παρόμοιους κινδύνους. Αυτό θα ισχύει σε εθελοντική βάση από την 1η Ιουλίου 2026 και θα καταστεί υποχρεωτικό από τον Νοέμβριο του 2026.

Προσωρινό μέτρο έως το 2028

Το επιτόκιο των 3 ευρώ αποτελεί μεταβατική λύση, η οποία συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως επείγουσα απάντηση στις προκλήσεις που προκύπτουν από την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Από τον Ιούλιο του 2028, ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ θα τεθεί σε λειτουργία, εφαρμόζοντας κανονικούς τελωνειακούς δασμούς με βάση τη δασμολογική κατάταξη, την καταγωγή και την αξία του εμπορεύματος, σύμφωνα με τους υφιστάμενους/τυποποιημένους τελωνειακούς κανόνες της ΕΕ.

Πώς θα επηρεάσει τις αγορές από Temu και Shein η επιβολή δασμού 3 ευρώ

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πώς εφαρμόζεται στην πράξη ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ;

Ο δασμός των 3 ευρώ επιβάλλεται ανά είδος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζεται σε αγαθά που αγοράζονται μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας στους καταναλωτές.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2026 έως την 1η Ιουλίου 2028, όταν θα τεθεί σε λειτουργία ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και οι τελωνειακοί δασμοί θα υπολογίζονται με βάση την αξία, την καταγωγή και τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2026, με τον οποίο καταργείται το ελάχιστο όριο, διευκρινίζει ότι εφαρμόζεται ο απλουστευμένος προσωρινός δασμός που βασίζεται σε ενιαίο ειδικό ποσό τελωνειακού δασμού ανά είδος, ως απάντηση στην τεράστια αύξηση των πράξεων που θα πρέπει να διαχειριστούν οι τελωνειακές αρχές.

Ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ θα εφαρμόζεται ανά είδος, σύμφωνα με τις τελωνειακές διαδικασίες.

Για παράδειγμα:

Παράδειγμα αποστολής Δασμοί

5 μπλουζάκια 3 ευρώ (ένα διακριτό στοιχείο)

1 μπλουζάκι + 1 ρολόι 6 ευρώ (δύο διακριτά στοιχεία)

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καταβολή του δασμού των 3 ευρώ;

Στην τελωνειακή ορολογία, το μέρος που πρέπει να καταβάλει τους τελωνειακούς δασμούς ονομάζεται διασαφιστής και καθίσταται οφειλέτης. Η νομοθεσία για την εφαρμογή του δασμού των 3 ευρώ ορίζει ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να είναι ο καταναλωτής. Η νομική ευθύνη για την ορθή καταβολή του δασμού των 3 ευρώ κατά την άφιξη στην ΕΕ βαρύνει τις πλατφόρμες και τους πωλητές ή τον μεταφορέα ή τον πράκτορα που δηλώνει τα εμπορεύματα στις τελωνειακές αρχές. Επομένως, δεν πρόκειται για επιβάρυνση που εισπράττεται από τον αγοραστή κατά την παράδοση.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος στους καταναλωτές;

Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές δεν είναι νομικά υπεύθυνοι για την καταβολή των δασμών. Ο οφειλέτης είναι στις περισσότερες περιπτώσεις η πλατφόρμα (κάτοχος της IOSS) ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που εμπλέκεται στην πώληση και τη μεταφορά των εισαγόμενων εμπορευμάτων, μπορεί να είναι ο μεταφορέας ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Γίνονται τελικά υπεύθυνοι. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα γλιτώσουν από το κόστος έκπληξης λόγω των τελωνειακών δασμών.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας σε καταναλωτές και μεταφορείς πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες τους για να χειριστούν τη νέα είσπραξη δασμών. Από τον Νοέμβριο του 2026 θα πρέπει επίσης να δηλώνουν τους σχετικούς αναγνωριστικούς κωδικούς προϊόντος στις τελωνειακές διασαφήσεις και μπορούν να αρχίσουν να το πράττουν οικειοθελώς από την 1η Ιουλίου 2026.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές και οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος στις τελωνειακές αρχές;

Για τις τελωνειακές αρχές, η διαδικασία διασάφησης απαιτεί την είσπραξη του δασμού στο σημείο όπου τα τελωνεία έχουν εκτελωνίσει τα εμπορεύματα, και τα υφιστάμενα συστήματα είναι ήδη προετοιμασμένα για το σκοπό αυτό.

Στο μέλλον, ο τελωνειακός κόμβος δεδομένων της ΕΕ θα συγκεντρώνει τις επιχειρήσεις και θα διευκολύνει τη διαδικασία, αλλά η αρχή παραμένει ομοιόμορφη σε όλα τα κράτη μέλη: μόλις τα εμπορεύματα εκτελωνιστούν σε μία χώρα, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε άλλες χωρίς πρόσθετους ελέγχους.

Πώς θα εισπραχθούν τα 3 ευρώ;

Η είσπραξη του δασμού θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Ο κανονισμός του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2026 για την κατάργηση του κατώτατου ορίου de minimis διευκρινίζει ότι τα υφιστάμενα ψηφιακά εργαλεία σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των πρακτικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την εξάλειψη της ελάφρυνσης βάσει κατώτατου ορίου. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται πρακτικές λύσεις από την 1η ημέρα εφαρμογής του προσωρινού δασμού ύψους 3 ευρώ.

Μετά την 1η Ιουλίου 2028, ο δασμός θα είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από 3 ευρώ;

Το κανονικό δασμολόγιο θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη του προσωρινού μέτρου των 3 ευρώ την 1η Ιουλίου 2028. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό του δασμού υπολογίζεται με βάση την αξία, την καταγωγή και τη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος. Ανάλογα με το αγαθό, αυτό μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο από 3 ευρώ. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν τα προϊόντα χαμηλής αξίας που ταξινομούνται επί του παρόντος ως προϊόντα χαμηλής αξίας, όπως όλα τα άλλα εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ, διασφαλίζοντας θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά και πιο ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Πού πηγαίνουν τα νέα τελωνειακά έσοδα;

Τα έσοδα που προέρχονται από τους τελωνειακούς δασμούς εξακολουθούν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη χρηματοδότηση των πολιτικών προτεραιοτήτων και των στρατηγικών στόχων της ΕΕ. Το 75 % των εσόδων θα εισρεύσει στον προϋπολογισμό της ΕΕ και το 25 % θα παρακρατηθεί από τα κράτη μέλη για την ενίσχυση των εθνικών προτεραιοτήτων. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό ωφελεί τελικά τους πολίτες.

Είναι το ίδιο με το τέλος διαχείρισης;

Και τα δύο μέτρα αποτελούν μέρος των προσπαθειών μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο, ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα αγαθά ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά αποτελούν χωριστά μέτρα.

Συνδέονται με τον στόχο τους για καλύτερη συμμόρφωση των προϊόντων, ασφάλεια των πολιτών και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, με παράλληλη διατήρηση των επιλογών για τους καταναλωτές. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικά στη φύση τους.

Οι τελωνειακοί δασμοί αφορούν τα ίδια τα εμπορεύματα· εφαρμόζονται σε όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο· γενικά διαφέρουν ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων.

Το προτεινόμενο τέλος διεκπεραίωσης αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους για τις τελωνειακές αρχές όσον αφορά τη διασφάλιση της θέσης των εν λόγω εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία μέσω του ελέγχου των παρεχόμενων δεδομένων, της διενέργειας ανάλυσης κινδύνου και της διενέργειας ελέγχων εγγράφων και φυσικών ελέγχων, όταν απαιτείται. Θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο τον Νοέμβριο του 2026.

Τι γίνεται με τις τακτικές αποφυγής, πώς θα τις καταπολεμήσουμε;

Στο παράγωγο δίκαιο έχει εισαχθεί ρήτρα κατά των καταχρήσεων για την εφαρμογή του προσωρινού δασμού ύψους 3 ευρώ. Η ρήτρα απαγόρευσης των καταχρήσεων επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την έννοια της εξ αποστάσεως πώλησης. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα εμπορεύματα πωλούνται πολλές φορές πριν από την είσοδό τους στην ΕΕ, και μία από αυτές τις πωλήσεις είναι μια «εξ αποστάσεως πώληση» (όπως μια διαδικτυακή πώληση σε πελάτη της ΕΕ), τότε τα τελωνεία θα επικεντρωθούν μόνο στην εν λόγω τελική εξ αποστάσεως πώληση κατά την εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων.

Εάν οι τελωνειακές αρχές καταλήξουν στο συμπέρασμα, μετά τον έλεγχο της τελωνειακής διασάφησης, ότι τα εμπορεύματα πωλήθηκαν στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πώλησης, εφαρμόζουν τους κανόνες που διέπουν το σχετικό καθεστώς σαν να είχαν πωληθεί τα εμπορεύματα στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πώλησης. Η ρήτρα θα επιτρέψει στις τελωνειακές αρχές να αγνοήσουν καθεστώτα για την απόκρυψη της πώλησης σε καταναλωτή με την τεχνητή τροποποίηση συμβάσεων, την ομαδοποίηση αγαθών ή παραγγελιών, με απώτερο στόχο την αποφυγή του προσωρινού δασμού.

Πώς θα ταιριάζει ο τελωνειακός δασμός με τα εθνικά τέλη διεκπεραίωσης που έχουν θεσπίσει ορισμένα κράτη μέλη;

Η ιδέα ενός ενωσιακού τέλους διεκπεραίωσης για εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ απευθείας στους καταναλωτές εισήχθη τον Φεβρουάριο του 2025 στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη της ΕΕ για ασφαλές και βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προτεινόμενων μέτρων τελωνειακής μεταρρύθμισης με πρόσθετη στήριξη προς τις τελωνειακές αρχές.

Έκτοτε, αρκετά κράτη μέλη έχουν διερευνήσει τη δυνατότητα θέσπισης εθνικού τέλους διεκπεραίωσης τελωνείων, ενώ ορισμένα το έχουν θεσπίσει, με διαφορετικά σχέδια και σκεπτικό.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν εθνικό τέλος διεκπεραίωσης πριν από την έναρξη λειτουργίας της λύσης της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω τέλος συμμορφώνεται με το άρθρο 52 του ΕΤΚ και συνάδει με το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο του ΕΤΚ.

Τα τέλη ή οι επιβαρύνσεις μπορούν να επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη υπηρεσία που πράγματι παρέχεται από τη διοίκηση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σταματήσουν την εφαρμογή των εθνικών τελών διεκπεραίωσης μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται το ενωσιακό τέλος παράδοσης, το αργότερο τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά ή η εκτροπή των εισαγωγών προς τα κράτη μέλη με το χαμηλότερο τέλος, τις λεγόμενες «συνοριακές αγορές».

Από την 1η Ιουλίου, ο δασμός των 3 ευρώ θα εφαρμόζεται επιπλέον των εθνικών τελών διεκπεραίωσης.