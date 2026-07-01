Α.-Νέστορα-για-την-εμπρηστική-επίθεση-στο-σπίτι-της:-«Απάνθρωπο,-τυφλό-τρομοκρατικό-χτύπημα»

Στο «απάνθρωπο, τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα» στο σπίτι της, που έχει φέρει την οικογένειά της «σε εξαιρετικά δύσκολη θέση» αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πολιτεύτρια Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται από τα ξημερώματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με ελαφρά εγκαύματα στα πόδια και τα χέρια. Στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση η μητέρα της, ενώ ο πατέρας της και άλλοι δύο ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, όπου σημειώθηκε η επίθεση, διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα.

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«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου», τονίζει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και προσθέτει:

«Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».

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