Βραζιλία:-Η-ceo-της-petrobras-προβλέπει-ότι-το-πετρέλαιο-θα-διαμορφωθεί-στην-περιοχή-των-72-έως-75-δολαρίων-ανά-βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα εύρος 72 έως 75 δολαρίων το βαρέλι, αν και η αγορά δεν έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βραζιλίας Petrobras.

Η απόφαση της Petrobras να μειώσει τις τιμές του ντίζελ για τους διανομείς, η οποία ανακοινώθηκε αργά την Τρίτη, αντικατοπτρίζει ήδη την πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου Brent, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Μάγκντα Σαμπριάρ σε συνέντευξή της αργότερα την ίδια ημέρα.

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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονταν στα 72,05 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, κοντά στο επίπεδο που παρατηρήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«(Η αγορά πετρελαίου) δεν έχει ακόμη επιστρέψει στο φυσιολογικό, αλλά τα 72-75 δολάρια φαίνεται να είναι η νέα τιμή», δήλωσε η Σαμπριάρ.

Αποσύρεται η κρατική επιδότηση

Η Petrobras ανακοίνωσε μείωση κατά 0,3515 ρεάλ ανά λίτρο στην τιμή του ντίζελ που πωλεί στους διανομείς, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό μιας κρατικής επιδότησης που τώρα αποσύρεται. Ως αποτέλεσμα, η τιμή πώλησης της εταιρείας θα παραμείνει αμετάβλητη.

Η κρατική επιδότηση ντίζελ, η οποία εισήχθη για να μετριάσει τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, λήγει την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε την Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Ντάριο Ντούριγκαν.

Είπε ότι άλλες επιδοτήσεις καυσίμων που ισχύουν σήμερα εξετάζονται επίσης για σταδιακή κατάργηση, μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της χαλάρωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τον περασμένο μήνα μια ενδιάμεση συμφωνία που είχε ως στόχο να σταματήσει τον πόλεμο και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου είχε περάσει περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τη σύγκρουση. Τα μέρη διερευνούν επίσης διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη οριστικού τερματισμού του πολέμου.

- Reuters