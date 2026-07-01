Γερουλάνος:-Σε-περίπτωση-που-είμαστε-τρίτοι-τον-Σεπτέμβριο,-ο-καθένας-θα-πει-τη-γνώμη-του-στα-όργανα

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εθνικές εκλογές εξακολουθεί να είναι ο στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο Action24, επισημαίνοντας παράλληλα πως «όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».

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Ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ότι βασική επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ είναι να επαναπροσεγγίσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί από τις κάλπες. «Στόχος μας είναι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που πλέον δεν πάνε στην κάλπη», σημείωσε, εκτιμώντας ότι σε αυτή την κατηγορία πολιτών εντοπίζεται το μεγαλύτερο περιθώριο εκλογικής ενίσχυσης του κόμματος.

Αναφορικά με τα σενάρια επιστροφής στελεχών που ενδέχεται να συναντούν εμπόδια λόγω του καταστατικού, όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία έχει ήδη συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, ξεκαθάρισε ότι «το καταστατικό ισχύει για όλους». Συμπλήρωσε, πάντως, πως αν τεθεί σχετικό ζήτημα, «θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος».

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο ενός δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος για το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι οι σχετικές αποτιμήσεις θα γίνουν μέσα από τις προβλεπόμενες κομματικές διαδικασίες. «Σε περίπτωση που είμαστε τρίτοι τον Σεπτέμβριο, ο καθένας θα πει τη γνώμη του στα όργανα τότε», ανέφερε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Για τα σενάρια συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, δηλώνοντας: «Θα σας απαντήσω όταν καταλάβω τι πρεσβεύει».

Ερωτηθείς, επίσης, για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει την τρίτη θέση και να διαμορφωθεί δίλημμα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα σε έναν δεύτερο εκλογικό γύρο, επανέλαβε ότι «πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός», αποφεύγοντας να προδικάσει τη στάση του κόμματος.

Ο Παύλος Γερουλάνος έκλεισε την τοποθέτησή του εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία εξακολουθεί να αναζητά μια αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Δεν με ανησυχεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα όσο βλέπω ότι ο κόσμος περιμένει μια προοδευτική πρόταση, η οποία θα στείλει ένα κόμμα στην κυβέρνηση. Όσο δεν βλέπω από τα άλλα κόμματα να τη διατυπώνουν, σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμη τον κόσμο για να δημιουργήσει δυναμική. Αυτή τη δυναμική θέλω να τη δω στην πράξη και όσο γρηγορότερα το κάνουμε, τόσο καλύτερο θα είναι για το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε.

- sofokleous10.gr

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