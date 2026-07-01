Γιατί αλλάζει το μοντέλο ανάπτυξης των Carrefour – Το στοίχημα του franchise

Τι αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της AVE.

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Σε φάση αναδιάταξης βρίσκεται το μοντέλο ανάπτυξης των Carrefour στην Ελλάδα, καθώς η Retail & More, θυγατρική εταιρεία του ομίλου AVE, συμφερόντων του Νίκου Βαρδινογιάννη, αποφάσισε να χαράξει νέα στρατηγική.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Retail & More ιδρύθηκε το 2021 με στόχο να αναλάβει το master franchise της Carrefour στην Ελλάδα.

Τέλος τα εταιρικά καταστήματα, στροφή στο franchise

Όπως αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της AVE, η Retail & More δρομολογεί την πώληση των εταιρικών καταστημάτων, προκειμένου να εστιάσει στην ανάπτυξη του δικτύου της μόνο μέσα από σημεία πώλησης που θα λειτουργούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).

«Υποτιμήσαμε την ελληνική αγορά. Δεν μας βγήκε και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος», παραδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVE, Θωμάς Ρούμπας, επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δρομολογείται η στροφή στο franchise.

Τα νέα καταστήματα

Κατά τις πληροφορίες, μόνο μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να λειτουργήσουν πέντε νέα καταστήματα, ενώ στόχος είναι το δίκτυο Carrefour να αριθμεί 50 καταστήματα franchise έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Μάλιστα, στη σκιά του εκτεταμένου μετασχηματισμού που διέρχεται σήμερα ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, στη σκιά και του mega deal Μασούτης – Κρητικός, παρατηρούνται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Retail & More έχει το master franchise της Carrefour για άλλα έξι συν δέκα χρόνια για Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Υπό αυτό το πρίσμα, η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την ανάπτυξη του σήματος Carrefour στην κυπριακή αγορά, ενώ ταυτόχρονα αναζητά νέο συνεργάτη στη Βουλγαρία. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, δεν αποκλείονται και εξαγορές.

Τα πεπραγμένα του 2025

Όπως προκύπτει από την τελευταία οικονομική έκθεση της AVE, στη χρήση 2025 λειτούργησαν οκτώ νέα καταστήματα σε Κέρκυρα, Κρήτη, Ζάκυνθο, Καρδίτσα με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω το αποτύπωμα του brand Carrefour σε τουριστικές περιοχές.

Υλοποιώντας δε το πλάνο ανάπτυξης των stores concepts και formats της Carrefour, ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στο quick commerce και στο e-commerce εφαρμόζοντας την omnichannel στρατηγική της Carrefour.

Η Retail & More μπορεί να ιδρύθηκε το 2021, ωστόσο ξεκίνησε τη λειτουργική της παρουσία το 2022 με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων Carrefour στην Ελλάδα. Τα πρώτα πέντε καταστήματα εγκαινιάστηκαν σε τουριστικές περιοχές και δη σε Ζάκυνθο (δύο) και Χαλκιδική (τρία καταστήματα).