Γιατί η ελληνική οικονομία τρέχει, αλλά ο πληθωρισμός αρνείται να πέσει;

Η ελληνική οικονομία μπαίνει στο 2026 τρέχοντας πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά με έναν πληθωρισμό που αρνείται να υποχωρήσει. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,0% το πρώτο τρίμηνο —έξι φορές ταχύτερα από την Ευρωζώνη— ενώ ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 4,9% τον Μάιο, σχεδόν 1,7 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της νομισματικής ένωσης. Πάνω από αυτή την εικόνα κρέμεται μια νέα ενεργειακή διαταραχή με αφετηρία τη Μέση Ανατολή, που αναγκάζει το Γραφείο Προϋπολογισμού να αναθεωρήσει —οριακά— την εκτίμησή του προς τα κάτω. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Το φόντο: νέα ενεργειακή κρίση και στροφή της ΕΚΤ Η σχεδόν πλήρης παύση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ περιόρισε τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου κατά περίπου 15% και LNG κατά 20%· μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 29 Απριλίου 2026 οι τιμές φυσικού αερίου αυξήθηκαν 50% και του αργού 65%. Σε αυτό το κλίμα, στις 11 Ιουνίου 2026 η ΕΚΤ αύξησε τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Το ΔΝΤ εκτιμά άνοδο των ενεργειακών εμπορευμάτων κατά 19% το 2026 και του πετρελαίου κατά 21,4%, με μέση τιμή περίπου 82 δολάρια το βαρέλι.

01 Εθνικοί λογαριασμοί Το ΑΕΠ τρέχει έξι φορές πάνω από την Ευρωζώνη — αλλά τα αποθέματα κρύβουν την εικόνα Αύξηση 2,0% έναντι 0,3% στην Ευρωζώνη. Πίσω από τον αριθμό, ένας μοναδικός πραγματικός μοχλός —οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου— και μια αρνητική συμβολή των αποθεμάτων που σχεδόν εξουδετέρωσε τα πάντα. 2,0% Αύξηση ΑΕΠ, Α΄ τρίμηνο 2026 0,3% Αντίστοιχη αύξηση Ευρωζώνης +2,0 Μονάδες συμβολής επενδύσεων παγίου −2,0 Μονάδες από μεταβολή αποθεμάτων Η υποκείμενη δυναμική της ζήτησης παρέμεινε θετική· η αρνητική επίδραση των αποθεμάτων περιόρισε τον τελικό ρυθμό Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 2,0% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, έναντι αύξησης μόλις 0,3% στην Ευρωζώνη. Η επίδοση στηρίχθηκε στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (0,7%), της δημόσιας κατανάλωσης (1,6%) και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (2,4% συνολικά — 3,1% οι υπηρεσίες, 2,8% τα αγαθά). Αρνητική ήταν η επίδραση των εισαγωγών (αύξηση 0,5% συνολικά, με τις υπηρεσίες στο +3,2% και τα αγαθά στο −0,6%). Η ανάλυση κατά συμβολή στην ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ φωτίζει το πραγματικό μοτίβο. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που συνέβαλαν κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο περιορισμένη ήταν η συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,5 μ.μ.) και της δημόσιας κατανάλωσης (+0,3 μ.μ.), ενώ οι καθαρές εξαγωγές συνεισέφεραν +0,6 μ.μ. (εξαγωγές +0,8, εισαγωγές −0,2). Στον αντίποδα, η μεταβολή των αποθεμάτων αφαίρεσε 2,0 ποσοστιαίες μονάδες, αντισταθμίζοντας σχεδόν πλήρως τη θετική επίδραση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Πίνακας 1 · Συνιστώσες ΑΕΠ, Α΄ τρίμηνο 2026 — ρυθμός μεταβολής & συμβολή Συνιστώσα Ρυθμός μεταβολής (%) Συμβολή (μ.μ.) Ιδιωτική κατανάλωση +0,7 +0,5 Δημόσια κατανάλωση +1,6 +0,3 Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου +12,1 +2,0 Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών +2,4 +0,8 Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών +0,5 −0,2 Μεταβολή αποθεμάτων — −2,0 ΑΕΠ +2,0 +2,0 Η συμβολή των εισαγωγών εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο, καθώς η αύξησή τους αφαιρεί από το ΑΕΠ. - ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat. Συμβολή συνιστωσών στην ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ — Α΄ τρίμηνο 2026 (μ.μ.) Η εικόνα είναι διδακτική: αν κανείς δει μόνο τον τελικό αριθμό του 2,0%, χάνει την ένταση της υποκείμενης δυναμικής. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έτρεξαν με διψήφιο ρυθμό, αλλά η αποαποθεματοποίηση —ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο μέγεθος που στα προσωρινά στοιχεία προκύπτει ως στατιστικό υπόλοιπο— «έφαγε» σχεδόν όλη τη θετική ώθηση. Η οριστική εικόνα των αποθεμάτων θα αποσαφηνιστεί με τις αναθεωρήσεις του Οκτωβρίου.

02 Επενδύσεις Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου +12,1%: ο μοναδικός πραγματικός κινητήρας Οι «άλλες κατασκευές» εκτοξεύονται 18,1%, οι κατοικίες 15,0%, ο μηχανολογικός εξοπλισμός 16,2%. Μόνο τα αγροτικά προϊόντα υποχωρούν. Η επενδυτική δραστηριότητα προσθέτει στο παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας. — ✦ — Η αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 12,1% προήλθε από αυξημένη δαπάνη σε σχεδόν όλες τις βασικές κατηγορίες. Οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν 15,0% και οι «άλλες κατασκευές» (κτίρια και δομές πλην κατοικιών) κατά 18,1%. Ο μηχανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός ανέβηκε συνολικά 13,4%, με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα οπλικά συστήματα στο +16,2% και τον μεταφορικό εξοπλισμό στο +15,3%. Πιο συγκρατημένη ήταν η άνοδος στον εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (+2,9%) και στα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας (+2,6%), ενώ τα αγροτικά προϊόντα υποχώρησαν 1,7%. Η επενδυτική άνοδος με διψήφιο ρυθμό είναι η μόνη συνιστώσα που προσθέτει διαρθρωτικά στο παραγωγικό δυναμικό Πίνακας 2 · Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ανά κατηγορία — Α΄ τρίμηνο 2026 Κατηγορία Ετήσια μεταβολή (%) Άλλες κατασκευές (πλην κατοικιών) +18,1 Κατοικίες +15,0 Μηχανολογικός & μεταφορικός εξοπλισμός +13,4 Μηχανολογικός & οπλικά συστήματα +16,2 Μεταφορικός εξοπλισμός +15,3 Εξοπλισμός ΤΠΕ +2,9 Αγροτικά & άλλα προϊόντα +2,6 Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας +2,6 Αγροτικά προϊόντα −1,7 Σύνολο επενδύσεων παγίου κεφαλαίου +12,1 - ΕΛΣΤΑΤ. Ρυθμός μεταβολής επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ανά κατηγορία — Α΄ τρίμηνο 2026 (%) Το επενδυτικό μομέντουμ δεν είναι νέο φαινόμενο. Σύμφωνα με το Εαρινό Πακέτο 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ ανέβηκε από 11,3% το 2018 στο 16,9% το 2025, με κινητήρια δύναμη τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, οι οποίες από το 2022 ξεπέρασαν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρά την πρόοδο, το επενδυτικό κενό έναντι της Ευρωζώνης παραμένει —ιδίως στις κατοικίες, όπου η επένδυση βρίσκεται ακόμη στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

03 Προβλέψεις Έξι οργανισμοί, μία σύγκλιση: η ανάπτυξη του 2026 κλειδώνει κοντά στο 1,9% Από τη Βουλή έως το ΔΝΤ, οι εκτιμήσεις για το 2026 στριμώχνονται σε ένα στενό εύρος 1,8%–2,0%. Το Γραφείο Προϋπολογισμού αναθεωρεί οριακά προς τα κάτω, στο 1,9%, με φόντο τη διεθνή ενεργειακή αβεβαιότητα. 1,9% Βασική εκτίμηση ΓΠΚΒ για το 2026 1,7–2,1% Εύρος πρόβλεψης 2,8% Παγκόσμια ανάπτυξη 2026 (ΟΟΣΑ) +25 Μονάδες βάσης αύξηση επιτοκίων ΕΚΤ Το Γραφείο αναθεώρησε τη βασική του εκτίμηση για τον ρυθμό μεγέθυνσης του 2026 στο 1,9% (από 2,0% στην έκθεση του Μαρτίου), με εύρος πρόβλεψης μεταξύ 1,7% και 2,1%. Η αναθεώρηση ενσωματώνει την υπόθεση για αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent κάτω από 90 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο για όλο το έτος, καθώς και την απόφαση της ΕΚΤ της 11ης Ιουνίου. Παράλληλα, η νέα εσωτερική οικονομετρική μεθοδολογία του Γραφείου —που αξιοποιεί 143 μεταβλητές και επτά υποδείγματα— παράγει μέση πρόβλεψη 1,7%, με εύρος 1,3%–2,5%. Προβλέψεις ρυθμού μεταβολής ΑΕΠ για το 2026, ανά οργανισμό (%) Πίνακας 3 · Προβλέψεις ανάπτυξης για την Ελλάδα, 2026 & 2027 Οργανισμός 2026 (%) 2027 (%) Σημείωση Υπ. Οικονομικών 2,0 — Ετήσια Έκθεση Προόδου 2026 ΓΠΚΒ 1,9 — Από 2,0% (Μάρτιος 2026) Τράπεζα της Ελλάδος 1,9 1,9 2027 από 2,0% ΟΟΣΑ 1,9 2,0 Από 2,2% / 1,8% (Δεκ.) ΔΝΤ 1,8 1,7 WEO Απριλίου 2026 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1,8 1,6 Από 2,2% / 1,7% (Φθιν.) - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, Υπ. Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, ΓΠΚΒ. Η αισιοδοξία για την Ελλάδα εγγράφεται σε ένα πολύ πιο θολό διεθνές τοπίο. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης από 3,4% το 2025 στο 2,8% το 2026, με μερική ανάκαμψη στο 3,1% το 2027, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάθμισε την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 0,9% για το 2026. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός των χωρών του G20 αναμένεται να ανέβει στο 4,0% το 2026, από 3,4% το 2025 — ένα σπάνιο σκηνικό όπου η ανάπτυξη επιβραδύνεται και οι τιμές επιταχύνονται μαζί. Διεθνείς προβλέψεις ανάπτυξης & πληθωρισμού, 2025–2027 (%)

04 Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός στο 4,9%: το χάσμα με την Ευρωζώνη επιμένει Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώνεται στο 3,2%, ο ελληνικός πληθωρισμός συνεχίζει να ανεβαίνει. Η αιτία δεν είναι πια τα τρόφιμα, αλλά οι υπηρεσίες: ξενοδοχεία, εστίαση και στέγαση με διψήφιους ρυθμούς. 4,9% Πληθωρισμός Ελλάδας, Μάιος 2026 3,2% Πληθωρισμός Ευρωζώνης 9,1% Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 11,5% Στέγαση Ο πληθωρισμός, μετρημένος ως ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ανήλθε τον Μάιο του 2026 στο 4,9%, αυξημένος έναντι του Μαΐου 2025 (3,3%) και του προηγούμενου μήνα (4,6%). Παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (3,2%). Το φαινόμενο έχει αλλάξει πρόσωπο: ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,6% (από 4,3% τον Φεβρουάριο), αλλά ο πυρήνας —χωρίς ενέργεια και μη επεξεργασμένα τρόφιμα— παρέμεινε στο 3,3%, έναντι 2,3% στην Ευρωζώνη. Η επιμονή του πληθωρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες με υψηλή στάθμιση στο καλάθι Ο ένοχος βρίσκεται στις υπηρεσίες με μεγάλο βάρος στο καλάθι του καταναλωτή. Η κατηγορία «Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια», με στάθμιση περίπου 18%, καταγράφει ετήσια μεταβολή 9,1%, ενώ η «Στέγαση», με στάθμιση περίπου 11,3%, αυξάνεται κατά 11,5%. Επειδή οι τιμές στις υπηρεσίες προσαρμόζονται με μεγαλύτερη αδράνεια, η συγκέντρωση τόσο μεγάλου βάρους σε κατηγορίες που τρέχουν πολύ πάνω από τον γενικό δείκτη λειτουργεί ως μηχανισμός διατήρησης του πυρήνα σε αυξημένα επίπεδα. Πίνακας 4 · Πληθωρισμός Ελλάδας & Ευρωζώνης, Μάιος 2026 (ετήσια μεταβολή %) Δείκτης Ελλάδα Ευρωζώνη Γενικός ΕνΔΤΚ 4,9 3,2 Πυρήνας (χωρίς ενέργεια & μη επεξεργ. τρόφιμα) 3,3 2,3 Τρόφιμα (+ αλκοόλ & καπνός) 2,6 1,9 Ξενοδοχεία–Καφέ–Εστιατόρια (στάθμ. ~18%) 9,1 — Στέγαση (στάθμ. ~11,3%) 11,5 — - ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat. Πληθωρισμός Ελλάδας έναντι Ευρωζώνης ανά συνιστώσα — Μάιος 2026 (%) Η επιμονή αυτής της απόκλισης παραμένει, όπως σημειώνει το Γραφείο, πηγή προβληματισμού: διαβρώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και επιβαρύνει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο για το 2025 διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 5,7% του ΑΕΠ.