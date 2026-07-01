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    ΔΥΠΑ:-Παρατείνεται-η-προθεσμία-υποβολής-ενστάσεων-για-τις-θέσεις-μόνιμων-εκπαιδευτικών-στην-Υπηρεσία
    ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στην Υπηρεσία

    ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τις θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στην Υπηρεσία

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ.  αναφορικά με τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους  για τους κλάδους/ειδικότητες:

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    -ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

    -ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

    ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00, , λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων.

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