ΔΥΠΑ:-Παρατείνεται-η-προθεσμία-υποβολής-ενστάσεων-για-τις-θέσεις-μόνιμων-εκπαιδευτικών-στην-Υπηρεσία

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 70 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. αναφορικά με τους τελικούς προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους για τους κλάδους/ειδικότητες:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

-ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

-ΠΕ89 Εφαρμοσμένων Τεχνών/ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων

ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 και ώρα 8:00 έως και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00, , λόγω τεχνικού προβλήματος του ιστότοπου υποδοχής των ενστάσεων.