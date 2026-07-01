Είναι-δυνατή-η-ζωή-χωρίς-google;

Είναι σχεδόν παντού. Για τους περισσότερους από εμάς, η Google δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής μας ζωής. Η χρήση της Google έχει γίνει δεύτερη φύση.

Αναζήτηση; «Googlάρεις». Βίντεο; YouTube. Αποθήκευση στο cloud; Google Drive. Ε-mail; Gmail. Πλοήγηση; Χάρτες Google. Λίστα υποχρεώσεων; Google Tasks. Λήψεις εφαρμογών; Google Play Store.

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Όλα είναι στενά ενσωματωμένα στο οικοσύστημα της Google. Ακόμη και οι βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου ελέγχονται από την Google.

Για παράδειγμα, η καταγραφή κλήσεων είναι μια λειτουργία που προσφέρουν ακόμη,και τα φθηνότερα τηλέφωνα. Κιαν θέλει κάποιος να απεγκαταστήσει αυτές τις εφαρμογές από ο κινητό του ή από τον υπολογιστή, δεν υπάρχει τρόπος χωρίς περίπλοκα βήματα.

«Όποιος ψάχνει κάτι στο διαδίκτυο σήμερα, ρωτάει την Google. Και όποιος θέλει να πουλήσει κάτι στο διαδίκτυο, εξαρτάται από την Google», λέει ο Άουγκουστ Ούλριχ, ιδιοκτήτης ενός αποστακτηρίου στο Βερολίνο από το 2014. Αποκομίζει το ένα τρίτο των εσόδων του μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος.

Αρχικά, η Google τον βοήθησε στην ανάπτυξή του. Τότε, όλα ήταν ακόμα δωρεάν. Τώρα, λέει, η Google χρεώνει για την προβολή. Και γίνεται όλο και πιο ακριβό για αυτόν. Δεδομένου ότι η Google είναι πλέον η μόνη σχετική μηχανή αναζήτησης, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Ο χρήστης είναι το… προϊόν

«Η Google προσφέρει μερικές από τις πιο βολικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες – και ισχυρίζεται ότι είναι δωρεάν. Αλλά, όπως λένε, αν κάτι είναι δωρεάν, εσύ είσαι το προϊόν», λέει στη «Ναυτεμπορική» ένας Ευρωπαίος ειδικός. Εξηγεί μάλιστα ότι ακόμη και στην ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων η Google είναι πανταχού παρούσα. «Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το Google Firebase, το Google Cloud και το Google Analytics επειδή είναι καλά ενσωματωμένα και φιλικά προς τον χρήστη.

Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι τροφοδοτούν όλο και περισσότερα δεδομένα χρηστών στο σύστημα της Google, καθιστώντας την εταιρεία ακόμη πιο ισχυρή».

Η δύναμη στην αγορά

«Είμαστε στο έλεος της Google, θα έλεγα», λέει στη «Ν» ιδιοκτήτης e-shop. «Αν δεν πληρώσουμε την Google για την προβολή μας, τότε οι άνθρωποι δεν θα μπορούν πλέον να μας βρίσκουν. Αν χάσουμε την πρόσβαση σε πελάτες στο διαδίκτυο, τότε χάνουμε και έσοδα».

Από την άλλη πλευρά, η διαφήμιση είναι η σημαντικότερη πηγή εσόδων της Google. Μόνο το 2025, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 405 δισ. δολάρια.

«Κράτα σημειώσεις για μένα»

Πρόσφατα, η Google ανακοίνωσε την επέκταση της λειτουργίας «Κράτα σημειώσεις για μένα» σε ένα νέο κοινό. Προηγουμένως περιοριζόταν σε ορισμένους χρήστες του Google Workspace, αλλά τώρα είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές του Google AI Pro και του Google AI Ultra.

Η αρχή είναι αρκετά απλή: μόλις ενεργοποιηθεί, η λειτουργία επιτρέπει στο Gemini να παρακολουθεί την πρόοδο μιας σύσκεψης, να δημιουργεί μια σύνοψη, να προσδιορίζει σημεία δράσης και να καταγράφει τα πάντα σε ένα έγγραφο Google Doc, το οποίο αποθηκεύεται αυτόματα στο Drive του χρήστη.

Η Google πρόκειται επίσης να ενσωματώσει στην πλατφόρμα cloud τα εξειδικευμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας λογισμικού SandboxAQ, τα οποία θα επιτρέψουν σε εταιρείες και ερευνητές να επιταχύνουν την ανακάλυψη φαρμάκων και την κατασκευή προηγμένων μικροτσίπ.

Τα μοντέλα SandboxAQ είναι ποσοτικά μοντέλα, τα οποία, σε αντίθεση με τα γλωσσικά μοντέλα που ξεχωρίζουν για τη δημιουργία κειμένου όπως το Chatgpt,εκπαιδεύονται με αριθμητικά δεδομένα για να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων στη χημεία, τη βιολογία και τη φυσική.

«Επομένως, η πρόσβαση στα λεγόμενα ποσοτικά μοντέλα μεγάλης κλίμακας του SandboxAQ θα δώσει στους ερευνητές την ευκαιρία να συνδυάσουν τα γλωσσικά μοντέλα Gemini της Google με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε επιστημονικές εξισώσεις και εργαστηριακά δεδομένα», λέει ο Ευρωπαίος ειδικός στη «Ν».

Η συζήτηση για το τι σημαίνει «Google» έγινε με αφορμή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναγκάσει τον αμερικανικό κολοσσό να κοινοποιεί δεδομένα από τη μηχανή αναζήτησής της και το Android, ώστε να ανοίξει την αγορά σε άλλους «παίκτες».

Η Κομισιόν δημοσίευσε τον Απρίλιο ένα αρχικό σχέδιο, που καθόριζε ότι η Google θα έπρεπε να μοιράζεται τα δεδομένα αναζήτησής της με τους ανταγωνιστές της σε ανώνυμη μορφή, καθώς και να επιτρέπει σε άλλους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κινητές συσκευές Android.

Η Επιτροπή έχει θέσει μάλιστα ως προθεσμία την 27η Ιουλίου για να ληφθούν οι αποφάσεις που αφορούν την Αναζήτηση Google και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος Android, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Αγορές, που ισχύει από το 2022.

Από την έγκριση του Κανονισμού αυτού, η Google ήταν μία από τις εταιρείες που ορίστηκαν ως «φύλακες» λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς της σε τομείς, όπως οι μηχανές αναζήτησης, όπου ελέγχει περίπου το 90% των αναζητήσεων.

«Κίνδυνος για αύξηση στις απάτες Android στην Ε.Ε.»

Εν αναμονή της απόφασης της Κομισιόν, η Χίδερ Άντκινς, αντιπρόεδρος Ασφάλειας και Μηχανικής της Google, δήλωσε στο Wired ότι, σε περίπτωση που υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά, τα κύρια θύματα θα μπορούσαν να είναι οι Ευρωπαίοι χρήστες και η κυβερνοσφάλειά τους.

«Εάν εφαρμοστεί το σχέδιο της Κομισιόν, σύντομα θα δούμε σημαντική αύξηση στις απάτες Android στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι χάκερ είναι δημιουργικοί και καλά ενημερωμένοι. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, θα αρχίσουμε να βλέπουμε αύξηση στις απάτες στην Ευρώπη», προειδοποιεί η Άντκινς.

«Ο κύριος κίνδυνος είναι ότι, ακόμη και αν τα δεδομένα που ανοίγει η Google είναι ανώνυμα, οι χάκερ μπορούν να καταλήξουν να αποκρυπτογραφήσουν μέσω αντίστροφης μηχανικής σε ποια άτομα αντιστοιχούν, κάτι που θα τους επέτρεπε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ηλεκτρονικού “ψαρέματος” (phishing) ή κυβερνοεπιθέσεις κάθε είδους», υποστηρίζει η αντιπρόεδρος Ασφάλειας και Μηχανικής της Google.