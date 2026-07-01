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    ΕΛΑΣ:-Καταδικάζουμε-απερίφραστα-την-τρομοκρατική-επίθεση-στα-σπίτια-των-τριών-στελεχών-της-ΝΔ
    ΕΛΑΣ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών της ΝΔ

    ΕΛΑΣ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών της ΝΔ

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Η ΕΛΑΣ καταδικάζει με ανακοίνωσή της τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα 5 τραυματίες, εκ των οποίων η μια πολύ σοβαρά.

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    Συγκεκριμένα, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ, Μαρίνος Σκανδάμης σε δήλωσή του αναφέρει: 

    «Καταδικάζουμε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικούς-εμπρηστικούς μηχανισμούς στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
     
    Δηλώνουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας στα θύματα της επίθεσης, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματισθέντες και ζητάμε την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη».

    - sofokleous10.gr

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