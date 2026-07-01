ΕΛΛΑΚΤΩΡ:-Επιχειρηματική-στρατηγική-με-real-estate,-τουρισμό-και-χρηματικές-διανομές

Τη στροφή σε επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη ακινήτων και ο τουρισμός – φιλοξενία επιβεβαίωσε η χτεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τα μερίσματα στους μετόχους, η χρηματοοικονομική διάρθρωση και οι σημαντικές κινήσεις σε real estate, φιλοξενία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τη στροφή σε (μοναδικούς πλέον) επιχειρηματικούς τομείς όπως η ανάπτυξη ακινήτων και ο τουρισμός – φιλοξενία επιβεβαίωσε η χτεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία, παράλληλα, ενέκρινε τη διανομή (υπόλοιπου) μερίσματος χρήσης 2025 ύψους 17,4 εκατ. (0,05 ευρώ/μετοχή) ως συνέχεια του προμερίσματος που έχει ήδη δοθεί (στα τέλη της περασμένης χρονιάς) ύψους 174,1 εκατ. (0,5 ευρώ/μετοχή).

Κατά συνέπεια, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με το μοντέλο διανομής μερίσματος, θα έχει «προικίσει» τους μετόχους της με συνολικό ποσό 191,5 εκατ. για τη χρήση 2025 (0,55 ευρώ/μετοχή αθροιστικά), ενώ είχε προηγηθεί και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 296 εκατ. ευρώ (ε μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά €0,85).

Η νέα στρατηγική, τα έσοδα, οι διανομές, η εστίαση σε real estate – τουρισμό

Σε κάθε περίπτωση, με αιχμή τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, που επιτρέπουν τις χρηματικές διανομές, και την ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση (χωρίς τραπεζικό δανεισμό, ενώ αναμένει και επιστροφές – διανομές από Αττική Οδό), η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνεχίζει τη νέα της επιχειρηματική στρατηγική που ξεκίνησε, όπως ανέφερε η διοίκηση Μπουλούτα, από τις μεγάλες αποεπενδύσεις από Κατασκευές, Παραχωρήσεις, ΑΠΕ, τομέα περιβάλλοντος ή και τις πωλήσεις ακινήτων σε όμιλο Fourlis και κυρίως Dimand (Γούρνες και Καμπάς). Κινήσεις που έγιναν πέρυσι ενώ κάποιες ολοκληρώθηκαν φέτος (με Dimand). Η νέα στρατηγική, όπως αναφέραμε, σχετίζεται με το real estate και τον τομέα τουρισμός – φιλοξενία, μαζί με την αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου, που αποτελούν βασικούς πυλώνες για την εισηγμένη που στοχεύσει σε ευκαιρίες σε αυτούς τους κλάδους (που διακρίνονται για την προβλεψιμότητά τους) και σε δημιουργία χαρτοφυλακίου με προϊόντα υψηλής αξίας που θα φέρει μακροπρόθεσμες ροές εσόδων.

«Το 2025 ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνέχισε με συνέπεια τον στρατηγικό του μετασχηματισμό, ολοκληρώνοντας αποεπενδύσεις από δραστηριότητες υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική του θέση. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, περιορισμένη έκθεση σε εξωγενείς κινδύνους και αυξημένη ευελιξία για την αξιοποίηση νέων ευκαιριών. Παράλληλα επικεντρώνεται στην Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων, καθώς και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό, τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης», είπε χαρακτηριστικά ο CEO της εισηγμένης, Ευθύμιος Μπουλούτας.

Έχοντας στο επίκεντρο κάθε δραστηριότητας τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη χρήση καινοτόμων πρακτικών και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων αναπτύξεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, των επισκεπτών και της κοινωνίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του και στην προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το «μήνυμα» Μπουλούτα στους μετόχους

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αξιοποιώντας με πειθαρχεία τα διαθέσιμα κεφάλαιά του και υιοθετώντας μια ευέλικτη στρατηγική προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Real Estate, η φιλοξενία και ο τουρισμός, κλάδοι με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και ελκυστικές αποδόσεις. Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία του, ο Όμιλος επικεντρώνεται σε δραστηριότητες με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προβλεψιμότητα, ενώ έργα όπως η ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου και οι επενδύσεις σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες αποτυπώνουν τη νέα στρατηγική του κατεύθυνση. Οι επενδύσεις αυτές αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού και εστιάζουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και σταθερής ζήτησης.

Με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος δημιουργεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και δημιουργεί διαχρονική αξία για την οικονομία, την κοινωνία, τους εργαζομένους και τους μετόχους του», ήταν το «μήνυμα» Μπουλούτα προς τη Γ.Σ. και τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Οι σημαντικές κινήσεις

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2026 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από την εταιρεία REDS Μ.Α.Ε., εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε θυγατρικές εταιρείες της DIMAND, ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση: α) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο τη REDS Μ.Α.Ε.), ιδιοκτήτριας οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ., στη θέση «Κτήμα Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, προς την ARCELA LTD (100% θυγατρική της DIMAND), β) δύο επιπλέον οικοπέδων, επιφανείας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ., εκ των οποίων το δεύτερο φέρει διατηρητέο οίκημα επιφάνειας περίπου 0,7 χιλ. τ.μ., Τα δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας REDS Μ.Α.Ε. βρίσκονται στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 45,8 εκατ..

Στις 02.03.2026, η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία LANDMARK HOLDINGS Μ.Α.Ε. («LANDMARK»), ολοκλήρωσε την απόκτηση μισθωμένου αυτοτελούς κτιρίου γραφείων, από την εταιρεία Prodea Investments («PRODEA»). Το κτίριο αποτελείται από έξι ορόφους και έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης, είναι συνολικής επιφάνειας 8.546,88 τ.μ. επί οικοπέδου 2.036 τ.μ. και βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, στο κέντρο της Αθήνας, σε ιδιαίτερα προνομιακή και υψηλής προβολής τοποθεσία. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 44 εκατ. και χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε, ξεκίνησε στο πρώτο τρίμηνο λειτουργία του ξενοδοχείου 5 αστέρων «The Fiction Athens» στο Μαρούσι. Το ακίνητο που μισθώνει (25ετής μίσθωση) η REDS HOSPITALITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (100% θυγατρική της REDS), έχει συνολική επιφάνεια 5.725τμ., βρίσκεται σε προνομιακή θέση επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο κέντρο της επιχειρηματικής και εμπορικής αγοράς και μέσω της ολοκληρωθείσας ανακαίνισης των κτιριακών του εγκαταστάσεων έχει διαμορφωθεί σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα ακολουθώντας τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όπως σημειώθηκε, η εξαγορά της εταιρείας ATHENS PROPERTIES BV και των θυγατρικών της το 2024, εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο της REDS με 10 λειτουργικά ακίνητα σε προνομιακά σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Τα ακίνητα είναι μεικτών χρήσεων ενώ τα 8 από αυτά τα διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία της ATHENS PROPERTIES BV, HESTIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ λειτουργώντας, πολυτελή, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα. H παραπάνω συναλλαγή σε συνδυασμό με την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου ‘’The Fiction Athens’’ στο Μαρούσι Αττικής ενδυναμώνει την παρουσία της εταιρείας στον τομέα φιλοξενίας ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα λειτουργικά της έσοδα καθώς και τις λειτουργικές της ταμειακές ροές.

Προ ημερών, μόλις, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε στην πώληση, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που διενήργησε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, του ακινήτου κτηρίου γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 12.229 τ.μ. (πρώην γραφεία «ΕΘΝΟΥΣ»), προκειμένου να στεγάσει τις δραστηριότητες του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, ενός από τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και καινοτομίας της χώρας. Το τίμημα ανήλθε σε 18,95 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ως γνωστόν, κατά τη χρήση 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος του έργου ανάπτυξης της Νέας Μαρίνας Αλίμου, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της επενδυτικής στρατηγικής του Κλάδου. Μετά την υποβολή των οριστικών μελετών προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές τον Οκτώβριο του 2024, αναμένεται η έκδοση των σχετικών οικοδομικών αδειών, η οποία θα σηματοδοτήσει την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του έργου και τη σταδιακή υλοποίηση των νέων υποδομών και εγκαταστάσεων της μαρίνας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία μια σύγχρονης μαρίνας, με στοιχεία βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον. Στη χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, με χώρους εμπορικούς, εστίασης, γραφείων ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης.

Νωρίτερα, στα σημαντικά γεγονότα του 2025, η διοίκηση του ομίλου ξεχώρισε τα εξής:

Ολοκλήρωση της συναλλαγής πώλησης της ΗΛΕΚΤΩΡ στη Motor Oil, τον Ιανουάριο 2025 έναντι τιμήματος €113,8 εκατ.,

2η Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους: Καταβολή €296 εκατ. στους μετόχους (€0,85/μετοχή) τον Μάρτιο 2025.

Πώληση της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Ολοκλήρωση μεταβίβασης του 100% της εταιρείας στην AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η αξία (Enterprise Value) διαμορφώθηκε σε €374,3 εκατ., ενώ το τελικό τίμημα ανήλθε σε €194,6 εκατ.

Πώληση των ακινήτων σε Κρήτη (Γούρνες) και Αττική (Καμπάς): Συμφωνία με DIMAND για την πώληση ακινήτων στην Αττική (Καμπάς) και στην Κρήτη (Γούρνες). Ολοκλήρωση μεταβίβασης οικοπέδου στην Κρήτη (Γούρνες) με τίμημα €40,1 εκατ. (Σεπτέμβριος 2025)

Προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025: Καταβολή €174 εκατ. στους μετόχους (€0,50/μετοχή) τον Δεκέμβριο 2025.

Η χρηματοοικονομική διάρθρωση και ο τομέας ακινήτων

Όπως αναφέρονταν στην ετήσια οικονομική έκθεση της εισηγμένης, τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου στις 31.12.2025 ήταν €306,2 εκατ. έναντι €293,2 εκατ. στις 31.12.2024. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €486,4 εκατ. έναντι €776,8 εκατ. στις 31.12.2024, δηλαδή μειωμένα κατά €290,4 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €438,0 εκατ. έναντι €757,3 εκατ. αντίστοιχα, δηλαδή μειωμένα κατά €319,3 εκατ. Η εν λόγω μείωση οφείλεται αφ’ενός στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €296 εκατ. και στη διανομή προμερίσματος ύψους €174,1 εκατ., και αφετέρου στη θετική επίδραση των κερδών που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία €156,3 εκατ. Το σύνολο των δανείων (χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης) σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 31.12.2025 σε €25,7 εκατ. έναντι €426,8 εκατ. στις 31.12.2024. Από το σύνολο των δανείων, €2,6 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμα και €23,1 εκατ. μακροπρόθεσμα.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2025 διαμορφώθηκε σε €89,2 εκατ., εκ των οποίων τα €18,6 εκατ. προήλθαν από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες έναντι Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες €11,6 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €152,1 εκατ. (σε σχέση με €57,4 εκατ. το 2024) συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών κερδών από τις υλοποιηθείσες συναλλαγές ύψους €187,3 εκατ.

Η κύρια δραστηριότητα του Κλάδου εστιάζεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων, καθώς και στον τομέα της φιλοξενίας. Στους ανωτέρω τομείς ο Κλάδος επικεντρώνει τη στρατηγική του, υλοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε στη χρήση 2025 έσοδα ποσού €18,0 εκατ. έναντι εσόδων ποσού 3,7 εκατ. στη χρήση 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από τη Μαρίνα Αλίμου, η οποία συνεισέφερε έσοδα ύψους €13,8 εκατ., έναντι €3,5 εκατ. στη χρήση 2024, ενώ η ATHENS PROPERTIES BV και οι θυγατρικές της συνεισέφεραν έσοδα ύψους €4,3 εκατ. στη χρήση 2025.