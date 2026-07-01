Ελληνική μεταποίηση: Βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών τον Ιούνιο – Αύξηση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών

Σε πλαίσιο ανάπτυξης παραμένει ο ελληνικός τομέας μεταποίησης κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, καθώς ενισχύθηκε η βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη PMI της S&P Global.

Στην ανάκαμψη της υγείας του τομέα συνέβαλαν οι πιο έντονες αυξήσεις στην παραγωγή και στις νέες παραγγελίες, τις οποίες οι εταιρείες συνέδεσαν με τις καλύτερες συνθήκες ζήτησης.

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Ωστόσο, το ευνοϊκότερο κλίμα των πωλήσεων επικεντρώθηκε κυρίως στην εγχώρια αγορά, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών εξακολούθησαν να μειώνονται.

Παράλληλα, οι εταιρείες αύξησαν τον αριθμό του προσωπικού και την αγοραστική τους δραστηριότητα, λόγω της ενισχυμένης αισιοδοξίας σχετικά με τις προοπτικές ως προς το επόμενο έτος.

Οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν και πάλι σημαντικά, οδηγώντας σε αναφορές για δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων προμηθειών και ετοίμων προϊόντων. Ωστόσο, η μείωση της απόδοσης των προμηθευτών εξασθένησε ελαφρώς, ενώ παρατηρήθηκε επίσης υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι ρυθμοί αύξησης των τιμών εισροών και των χρεώσεων εκροών παρέμειναν ιστορικά υψηλοί.

Στις 53.8 μονάδες ο Δείκτης

O εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index™ – PMI®) έκλεισε στις 53.8 μονάδες τον Ιούνιο, από 53.3 μονάδες του Μαΐου.

Η πορεία του δείκτη υπέδειξε την εντονότερη βελτίωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο.

Ο ρυθμός αύξησης ήταν επίσης εντονότερος από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της έρευνας.

Ταχύτερος ρυθμός αύξησης της παραγωγής και των νέων παραγγελιών

Η συνολική ανάκαμψη υποστηρίχθηκε από την ταχύτερη αύξηση των νέων πωλήσεων στα μέσα του έτους. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν σημαντικά και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών. Πολλές εταιρείες το απέδωσαν στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών ζήτησης, ενώ ορισμένες επισήμαναν επίσης τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων από την πλευρά των πελατών. Το κλίμα για τις διεθνείς πωλήσεις παρέμεινε υποτονικό, καθώς οι εταιρείες έλαβαν λιγότερες νέες παραγγελίες εξαγωγών για πέμπτο συνεχή μήνα. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός μείωσης ήταν ο πιο ήπιος που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης και ήταν μόνο οριακός.

Κατ’ αναλογία με την αύξηση των νέων πωλήσεων, οι εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης αύξησαν τα επίπεδα παραγωγής τους τον Ιούνιο. Η παραγωγή αυξήθηκε σε μέτριο βαθμό και με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο, καθώς ορισμένες εταιρείες ανέφεραν ότι στην άνοδο συνέβαλαν οι επενδύσεις στη διεύρυνση της παραγωγικής ικανότητας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις και οι καθυστερήσεις των προμηθευτών υποχωρούν, ωστόσο παραμένουν ιστορικά

υψηλές

Τα στοιχεία του Ιουνίου υπέδειξαν ακόμα μία σημαντική υποχώρηση της απόδοσης των προμηθευτών σε σχέση με τις εταιρείες του ελληνικού τομέα μεταποίησης. Παρότι ο βαθμός στον οποίο επιμηκύνθηκαν οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών εξασθένησε ελαφρώς από τον Μάιο, ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας, καθώς συνεχίστηκαν οι καθυστερήσεις στις μεταφορές και στη διακίνηση φορτίων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ως εκ τούτου, οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών εξακολούθησαν να καταγράφουν αισθητή αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Σύμφωνα με αναφορές των μελών του πάνελ, οι υψηλότερες τιμές για μεταφορές, καύσιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες ήταν οι κύριοι παράγοντες αύξησης του κόστους. Ο ρυθμός αύξησης ήταν αισθητά πάνω από την τάση που παρατηρείται στην ιστορία της έρευνας, ωστόσο υποχώρησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης μειώθηκε επίσης τον Ιούνιο, ωστόσο ήταν ο δεύτερος ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2022.

Τον Ιούνιο, οι εταιρείες ήταν πιο αισιόδοξες για τις προοπτικές ως προς την παραγωγή μέσα στο επόμενο έτος, καθώς ο βαθμός αισιοδοξίας κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο τη χρονική περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι προγραμματισμένες επενδύσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και οι ελπίδες για περαιτέρω αύξηση των νέων παραγγελιών υποστήριξαν τις προσδοκίες των μελών του πάνελ. Παράλληλα με τις υψηλότερες πωλήσεις, η ενίσχυση της αισιοδοξίας υποστήριξε έναν περαιτέρω κύκλο δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η αύξηση της απασχόλησης ήταν σε γενικές γραμμές έντονη και επαρκής να οδηγήσει σε νέα μείωση των αδιεκπεραίωτων εργασιών, μετά τη σημαντική αύξηση του Μαΐου.

Οι προμήθειες αυξάνονται περαιτέρω λόγω των δυσκολιών κατά την αναπλήρωση των αποθεμάτων

Παράλληλα, οι Έλληνες κατασκευαστές αύξησαν και πάλι την αγοραστική τους δραστηριότητα τον Ιούνιο. Οι αγορές εισροών αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο. Παρ’ όλα αυτά, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προμηθευτών και η χρήση των αποθεμάτων για την κάλυψη των απαιτήσεων των νέων παραγγελιών οδήγησαν σε δυσκολίες αναπλήρωσης των αποθεμάτων. Τα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν για τρίτο συνεχή μήνα, ωστόσο με τον ασθενέστερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην τρέχουσα περίοδο συνεχούς μείωσης.

«Ενδείξεις βελτίωσης των συνθηκών ζήτηση»

Η Siân Jones, Επικεφαλής Οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence είπε:

«Ο ελληνικός τομέας μεταποίησης εξακολούθησε να παρουσιάζει ενδείξεις βελτίωσης των συνθηκών ζήτησης στα μέσα του 2026, καθώς η εντονότερη αύξηση των νέων παραγγελιών υποστήριξε μία ακόμα άνοδο της παραγωγής. Ωστόσο, οι διεθνείς πωλήσεις παρέμειναν υποτονικές λόγω της ευρύτερης οικονομικής αβεβαιότητας.

Τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης επέτρεψαν στις εταιρείες να μειώσουν τις αδιεκπεραίωτες εργασίες τους, παρά τη νέα σημαντική επέκταση των χρόνων παράδοσης των προμηθευτών. Οι καθυστερήσεις των προμηθευτών, οι ελλείψεις υλικών και οι προκλήσεις στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων παρέμειναν βασικά ζητήματα τον Ιούνιο, παρότι η ένταση της διαταραχής εξασθένησε σε κάποιο βαθμό.

Ως εκ τούτου, οι εταιρείες κατέγραψαν λιγότερο σοβαρές αυξήσεις τόσο στο κόστος εισροών όσο και στις χρεώσεις εκροών.

Παρ’ όλα αυτά, οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν σημαντικές στο πλαίσιο της ιστορίας της έρευνας, καθώς οι αυξήσεις των τιμών και οι καθυστερήσεις στην υλικοτεχνική υποστήριξη παρεμπόδισαν τις προσπάθειες δημιουργίας αποθεμάτων ασφαλείας.

Οι παραγωγοί αγαθών ήταν περισσότερο αισιόδοξοι ως προς τις προοπτικές σχετικά με την παραγωγή. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της S&P Global Market Intelligence, η βιομηχανική παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί κατά 1.4% το 2026, μια εκτίμηση που έχει επηρεαστεί αρνητικά από την υποτονική εικόνα της διεθνούς ζήτησης.»