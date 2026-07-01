ΗΠΑ:-Κάτω-από-τις-προβλέψεις-οι-προσλήψεις-ιδιωτικού-τομέα-τον-Ιούνιο

Ειδικότερα, οι προσλήψεις ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 98.000 σε επίπεδο μήνα έναντι 122.000 τον Μάιο και χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών.

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Λιγότερες προσλήψεις από ό,τι αναμενόταν έκαναν οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, με τις περισσότερες να εμφανίζονται στους τομείς που σχετίζονται με την υγεία, σύμφωνα με την εταιρεία μισθοδοσίας ADP.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 98.000 σε επίπεδο μήνα έναντι 122.000 τον Μάιο και χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών του Dow Jones για 110.000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ADP.

Σχεδόν η μισή αύξηση της απασχόλησης τον Ιούνιο, 48.000 θέσεις εργασίας, προήλθε από τον κλάδο της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας, ο οποίος αποτελεί σταθερά έναν από τους βασικούς μοχλούς της αγοράς εργασίας. Από τις συνολικά νέες θέσεις, όλες εκτός από 2.000 προήλθαν από τον τομέα των υπηρεσιών.

Άλλοι κλάδοι που κατέγραψαν αύξηση στην απασχόληση ήταν το εμπόριο, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατά 15.000 θέσεις, οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες κατά 14.000 και οι λοιπές υπηρεσίες κατά 8.000. Αντίθετα, ο κλάδος των φυσικών πόρων και της εξόρυξης έχασε 5.000 θέσεις εργασίας, αποτελώντας τον μοναδικό τομέα με απώλειες.

Ο κλάδος της αναψυχής και της φιλοξενίας πρόσθεσε μόλις 2.000 θέσεις εργασίας, συνεχίζοντας μια υποτονική χρονιά για έναν τομέα που θεωρείται βασικός δείκτης της υποκείμενης καταναλωτικής ζήτησης.

«Ο ρυθμός των προσλήψεων αφηγείται μια ιστορία τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν εργασία, αλλά υπάρχουν επίσης ενδείξεις περιορισμών στην προσφορά εργατικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον.

Οι ετήσιες αυξήσεις των αποδοχών για όσους παρέμειναν στην ίδια εργασία διατηρήθηκαν σταθερές στο 4,4%, ενώ για όσους άλλαξαν εργοδότη αυξήθηκαν οριακά στο 6,6%.

Σημειώνεται πως η αύξηση της απασχόλησης ήταν κυρίως συγκεντρωμένη στις μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους δημιούργησαν 53.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι μεγάλες εταιρείες με 500 ή περισσότερους εργαζομένους πρόσθεσαν 25.000 θέσεις. Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση κατά 29.000 θέσεις εργασίας.