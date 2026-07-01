Η-cariad-της-volkswagen-και-η-bosch-τερματίζουν-τη-συνεργασία-τους-στην-αυτόνομη-οδήγηση

Η μονάδα λογισμικού Cariad της Volkswagen και ο προμηθευτής Bosch ανακοίνωσαν το τέλος του κοινού τους έργου αυτόνομης οδήγησης με δήλωσή τους την Τετάρτη.

Και οι δύο εταίροι θα διατηρήσουν την πρόσβαση στην από κοινού δημιουργηθείσα πνευματική ιδιοκτησία και τα δεδομένα και θα μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις τεχνολογίες ανεξάρτητα, ανέφερε η δήλωση.

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«Η Cariad και η Bosch έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή τεχνολογική βάση μέσω της Συμμαχίας Αυτοματοποιημένης Οδήγησης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ.

«Τώρα χτίζουμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια με σαφή εστίαση στην ταχύτητα, την επεκτασιμότητα και την ταχεία εφαρμογή για τις μάρκες και τους πελάτες μας», πρόσθεσε.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε πρώτη την κίνηση, η οποία έρχεται καθώς η Volkswagen υπόσχεται να εντείνει τις περικοπές κόστους σε ολόκληρο τον όμιλο, καθώς αντιμετωπίζει δασμούς, χαμηλή ζήτηση και έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Η Bosch και η Cariad ξεκίνησαν τη συνεργασία το 2022 για την ανάπτυξη λογισμικού για την υποβοήθηση οδηγού και την αυτόνομη οδήγηση σε όλες τις μάρκες της Volkswagen.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι οι περικοπές θέσεων εργασίας στη Volkswagen θα μπορούσαν να διπλασιαστούν σε 100.000 και τέσσερα γερμανικά εργοστάσια αντιμετωπίζουν πιθανό κλείσιμο, βάσει ενός σχεδίου διοίκησης που αναμένεται να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση από τους ισχυρούς εκπροσώπους του εργατικού δυναμικού του ομίλου.

- Reuters