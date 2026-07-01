Η-y/knot-invest-εισέρχεται-στα-tankers-με-επένδυση-44,1-εκατ.-δολαρίων

Η Y/KNOT Invest αποκτά δεξαμενόπλοιο Aframax ναυπήγησης 2009 στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries, χωρητικότητας 105.599 dwt, που θα μετονομαστεί σε «AMETHYST».

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Σε δυναμική είσοδο στην αγορά των δεξαμενόπλοιων προχωρά η Y/KNOT Invest, μία από τις εταιρείες ποντοπόρου ναυτιλίας με παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, υλοποιώντας το επενδυτικό σχέδιο που παρουσίασε κατά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ).

Μόλις δύο μήνες μετά την επιτυχημένη ΑΜΚ, η εταιρεία ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώτου της δεξαμενόπλοιου τύπου Aframax, σηματοδοτώντας τη στρατηγική επέκτασή της πέραν της αγοράς ξηρού φορτίου και ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η Y/KNOT Invest αποκτά δεξαμενόπλοιο Aframax ναυπήγησης 2009 στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries, χωρητικότητας 105.599 dwt, που θα μετονομαστεί σε «AMETHYST», έναντι τιμήματος 44,1 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το τίμημα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την ανεξάρτητη αποτίμηση της αξίας του πλοίου, η οποία ανέρχεται σε 49,33 εκατ. δολάρια.

Η παράδοση του πλοίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη περί τα μέσα Ιουλίου, επιτρέποντας την άμεση αξιοποίησή του.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της απόκτησης με νεότερη ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα δεξαμενόπλοια μεσαίου μεγέθους (Aframax) αποτελούν τον «εργάτη» της περιφερειακής διακίνησης αργού πετρελαίου, με δυνατότητα πρόσβασης σε λιμένες και τερματικούς με περιορισμούς βυθίσματος που δεν εξυπηρετούνται από μεγαλύτερα πλοία (Suezmax/VLCC).

Η ευελιξία αυτή προσδίδει στο μέγεθος Aframax ευρύ φάσμα απασχόλησης και ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις των επιμέρους διαδρομών.

Η επένδυση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για την αγορά των δεξαμενόπλοιων, καθώς η αναδιάταξη των διεθνών εμπορικών ροών αργού πετρελαίου έχει οδηγήσει τα ναύλα των Aframax στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research, ο μέσος δείκτης χρονοναύλωσης (TCE) διαμορφώνεται στα 93.936 δολάρια ημερησίως, έναντι λειτουργικού κόστους που εκτιμάται μεταξύ 8.000 και 8.300 δολαρίων ημερησίως.

Καθοριστική για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η συμμετοχή των βασικών μετόχων της εταιρείας, των αδελφών Τζώρτζη, που μέσω της Indigo Marine Inc. επενδύουν 8 εκατ. ευρώ, αποκτώντας ποσοστό 40% στην επένδυση. Η Y/KNOT Invest, μέσω της 100% θυγατρικής της Y/KNOT Maritime Inc., διατηρεί τον έλεγχο του πλοίου με ποσοστό 60%, επενδύοντας συνολικά 12 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κεφαλαίου κίνησης.

Η δομή χρηματοδότησης επιτρέπει στην εταιρεία να παραμείνει εντός του επενδυτικού πλάνου που είχε παρουσιάσει στους μετόχους κατά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, αξιοποιώντας το προβλεπόμενο κονδύλι για επενδύσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία, καθώς και το αντίστοιχο κονδύλι για κεφάλαιο κίνησης.

Σημαντική είναι και η συμμετοχή της Macquarie Bank Limited, London Branch, η οποία έχει παράσχει αρχική συμφωνία χρηματοδότησης (indicative term sheet) ύψους 23,5 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας.

Μετά την απόκτηση του φορτηγού πλοίου «FEDERICA», το οποίο ήδη παράγει ταμειακές ροές, η προσθήκη του «AMETHYST» ενισχύει τη διαφοροποίηση του στόλου της Y/KNOT Invest, διευρύνοντας την παρουσία της σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της επένδυσης, μόλις δύο μήνες μετά την υπερκαλυφθείσα κατά 1,5 φορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, έμπρακτη επιβεβαίωση της προσήλωσης της διοίκησης στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της προς τους μετόχους και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

- – ΜΠΕ