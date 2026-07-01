Κουφονικολάκου: «Προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας είναι η αλλαγή διακυβέρνησης» – Οι 4 πυλώνες του προγράμματος Τσίπρα

Στους 4 πυλώνες του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την ανάγκη για αλλαγή διακυβέρνησης και τις άμεσες προτεραιότητες για την ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου σε συνέντευξή της στο Kontra Channel.

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Χαρακτηριστικά, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. ανέφερε ότι «Προϋπόθεση για να στηρίξεις την κοινωνία σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων είναι να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας. Επομένως, βασικό ορόσημο βήμα για εμάς είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Και γι’ αυτό στο Μανιφέστο μιλήσαμε για κυβερνώσα Αριστερά».



Η Θεώνη Κουφονικολάκου περιέγραψε τους τέσσερις πυλώνες του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.:

Πρώτος πυλώνας είναι η ανακούφιση από το φορολογικό βάρος της μισθωτής εργασίας. Σημείωσε επίσης ότι «η Ελλάδα στην κατάταξη του ΟΟΣΑ είναι η τέταρτη υψηλότερη σε ότι αφορά την επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας των νοικοκυριών που έχουν δύο παιδιά, ενώ είναι η τέταρτη χαμηλότερη (χώρα) σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις».

Δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία.

Τρίτος πυλώνας είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, «το οποίο θα προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων σε συνεργασία με το Δημόσιο, με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουμε επενδύσεις, βιομηχανία, υποδομές, δίκτυα, ψηφιακή τεχνολογία».

Τέταρτος πυλώνας είναι η προστασία από την ακρίβεια στα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ειδική αναφορά έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. στις πέντε εμβληματικές προτάσεις που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας οι οποίες όπως είπε είναι εμπνευσμένες από την τροφοδότηση των ίδιων των πολιτών.

«Η στήριξη στην ενέργεια, δηλαδή η μείωση του κόστους μέσω των μακροχρόνιων συμβολαίων με παραγωγούς ΑΠΕ, η δημιουργία αυτού του φορέα κοινωνικής διαχείρισης κόκκινων δανείων και δημόσιων ακινήτων απαντάει σε ένα πραγματικό πρόβλημα» για να αντιμετωπιστεί η εκτόξευση των πλειστηριασμών. Επιπλέον οι άμεσες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας περιλαμβάνουν την κατάργηση των πανελλαδικών, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου σημείωσε επίσης: «εμείς διαμορφώνουμε θέσεις σε συνεργασία με την κοινωνία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε με σεμνότητα το επόμενο διάστημα».

- sofokleous10.gr

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