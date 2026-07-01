Λαγκάρντ:-«Πιο-ισορροπημένοι-οι-κίνδυνοι-για-πληθωρισμό-και-ανάπτυξη»

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι πτωτικοί για την ανάπτυξη είναι πολύ πιο ισορροπημένοι σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες».

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Λιγότερο έντονοι έχουν καταστεί σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, οι κίνδυνοι για επιτάχυνση του πληθωρισμού και περιορισμό της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη.

«Σφίγγα» ο Γουόρς (Fed) για τα επιτόκια

Μιλώντας στο φόρουμ της ΕΚΤ που λαμβάνει χώρα στη Σίντρα της Πορτογαλίας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι πτωτικοί για την ανάπτυξη είναι πολύ πιο ισορροπημένοι σε σχέση με πριν από μερικές εβδομάδες, ως αποτέλεσμα των όσων βλέπουμε να εκτυλίσσονται με μεγάλη ταχύτητα».

Το σχόλιο αυτό έγινε σε κοινό πάνελ με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι και της Τράπεζας του Καναδά Τιφ Μάκλεμ μόλις τρεις εβδομάδες αφότου η ΕΚΤ έγινε η πρώτη κεντρική τράπεζα της G7 που προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Η ΕΚΤ είχε δικαιολογήσει τότε αυτή την απόφαση αναφέροντας ότι έβλεπε τα διαδοχικά σοκ να περνούν και στην οικονομία και πως δεν μπορούσε να επιτρέψει στον πληθωρισμό να βγει εκτός ελέγχου.

Ωστόσο, το διάστημα που έχει περάσει από τότε έχει αλλάξει τα δεδομένα καθώς η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει οδηγήσει σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, εξαλείφοντας ουσιαστικά τον κύριο μοχλό του πληθωρισμού. Επιπλέον, η τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης έδειξε πως πάτησε φρένο τον Ιούνιο στο 2,8%.

«Λαμβάνουμε όλα τα σωστά μέτρα για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τον πληθωρισμό να ανέβει», κατέληξε η Λαγκάρντ.