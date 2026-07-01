Μέσα-σε-ένα-χρόνο-παντρεύτηκε,-έμεινε-έγκυος-και-μπήκε-φυλακή.-Σήμερα-είναι-ceo-συμβουλευτικής-εταιρείας

Το 2007, η T. Renee Smith καταδικάστηκε σε 46 μήνες φυλάκισης σε ομοσπονδιακή φυλακή στις ΗΠΑ. Κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε ψευδείς οικονομικές πληροφορίες για την λήψη τραπεζικών δανείων.

«Όλα έπεσαν μαζί. Μέσα σε ένα χρόνο, παντρεύτηκα, έμεινα έγκυος και άρχισα να εκτίω την ποινή φυλάκισής μου», λέει χαρακτηριστικά η 51χρονη σήμερα Smith μιλώντας στο Business Insider σχετικά με το πώς κατάφερε να ξαναχτίσει την καριέρα της και σήμερα να είναι διευθύνουσα σύμβουλος μιας εταιρείας συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης.

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«Η ζωή μου ήταν μια πραγματική περιπέτεια, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα γιατί αυτό με έκανε αυτό που είμαι σήμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήμουν τόσο ανθεκτική αν δεν είχα μπει φυλακή», υποστηρίζει.

Η εμπειρία της φυλακής

Αναφερόμενη στο πώς έφτασε να καταδικαστεί σε φυλάκιση, αναφέρει ότι μαζί με τον συνεργάτη της διηύθυναν επιχειρήσεις στον τομέα της επικοινωνίας και πήραν κάποιες πολύ κακές αποφάσεις.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2005 όταν κατηγορήθηκε για κακούργημα. Στα δύο χρόνια που ακολούθησαν έλαβε χώρα η δίκη, γνώρισε τον σύζυγό της και παντρεύτηκε. Όταν καταδικάστηκε για την υπόθεση το 2007, ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.

«Η πρώτη νύχτα στη φυλακή, στα τέλη του 2007, έμοιαζε με μια εξωσωματική εμπειρία όπου έβλεπα τη ζωή μου απ’ έξω. Αισθανόμουν λύπη για αυτή τη γυναίκα. Ο γιος μου γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2008 και πέρασε τους πρώτους 11 μήνες της ζωή του μαζί μου στη φυλακή. Στη συνέχεια πήγε να ζήσει με τον σύζυγο και τους γονείς μου. Ήταν μια ψυχολογικά δύσκολη περίοδος για όλους μας», θυμάται.

Όπως αποκαλύπτει, η φυλακή της στέρησε όλα όσα θεωρούσε σημαντικά και πέρασε κρίση ταυτότητας. «Δεν είχα ιδέα ποια ήμουν πέρα από τον ρόλο μου ως επιχειρηματίας», λέει χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι τελικά αποφάσισε να δει την φυλακή ως ευκαιρία.

«Έπρεπε να βγω καλύτερη, να βγάλω κάτι σπουδαίο από μια άσχημη κατάσταση. Αποφάσισα όταν αποφυλακιστώ, να ξαναχτίσω τη ζωή μου και θα επανεφεύρω τον εαυτό μου, φέροντας ένα κακούργημα στις πλάτες. Τελικά τα κατάφερα και σήμερα είμαι η διευθύνουσα σύμβουλος μιας εταιρείας συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης», αναφέρει.

Η αποφυλάκιση

Όταν αποφυλακίστηκε στα τέλη του 2010, γνώριζε ότι πιθανότατα δεν επρόκειτο να την προσλάβει καμία εταιρεία και έτσι συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να ξεκινήσει η ίδια την δική της επιχείρηση.

Και αφοσιώθηκε σε αυτό τον στόχο, αν και, όπως αποκαλύπτει, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε πρώτα να επανενταχθεί στην οικογένειά σου και την ζωή της. «Μετά από μια τέτοια αναποδιά, χρειάζεσαι χρόνο για να εγκλιματιστείς και να επανεφεύρεις τον εαυτό σου, κάτι που εγώ δεν έδωσα στον εαυτό μου, επειδή απλώς επέστρεψα στη δουλειά», σημειώνει.

Από τη φυλακή στην iSuccess Consulting

Η εργασιακή της πορεία ξεκίνησε με συμβάσεις που δεν απαιτούσαν έλεγχο ιστορικού, ενώ παράλληλα έστησε μια εταιρεία συμβούλων το 2011. «Ήταν μια αργή διαδικασία, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια, οι πελάτες με παρέπεμψαν σε άλλους πελάτες και η επιχείρηση αναπτύχθηκε», λέει.

«Ξανάχτισα τη ζωή και την επιχείρησή μου από την αρχή. Τώρα, ως στρατηγικός σύμβουλος μετασχηματισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης και διευθύνουσα σύμβουλος της iSuccess Consulting, βοηθάω τους πελάτες να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη, να αναπτύξουν στρατηγικές εφαρμογής και να βεβαιωθούν ότι το εργατικό δυναμικό τους είναι προετοιμασμένο για αυτές τις αλλαγές», εξηγεί.

Η συμβουλή για όσους έχουν αναποδιές

Η ίδια έχει και μια συμβουλή για αυτούς που η ζωή τους εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι είχαν σχεδιάσει:

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να θρηνήσεις τη ζωή που νόμιζες ότι θα είχες.

Δεύτερον, μη στέκεσαι άλλο στο να λες ότι η ζωή σου θα έπρεπε να είχε εξελιχθεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο και αποδέξου την πραγματικότητα ως έχει. Αντί να εύχεσαι να ήταν διαφορετική η ζωή σου, βρες ποιο μάθημα μπορείς να πάρεις από αυτήν και πώς θα μπορούσες να εξελιχθείς μέσα από αυτό.

Το πιο σημαντικό όμως είναι να αλλάξεις νοοτροπία. Αν όταν κοίταζα τον εαυτό μου σκεφτόμουν ότι είμαι ένας καταδικασμένος κακοποιός και κανείς δεν πρόκειται να με προσλάβει, ούτε θα δημιουργήσω μια επιχείρηση, τότε θα είχα γίνει ο χειρότερος εχθρός του εαυτού μου. Έπρεπε να αλλάξω νοοτροπία στην τρέχουσα κατάστασή μου και να αναρωτηθώ: πώς σε βοήθησε αυτή η διακοπή, τι έμαθες από αυτήν και τι χρειάζεσαι για να χτίσεις τη νέα σου ζωή;»