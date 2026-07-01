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    Μεξικό:-Οι-διαφορές-με-τις-ΗΠΑ-για-τη-συμφωνία-usmca-μπορούν-να-επιλυθούν
    Μεξικό: Οι διαφορές με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία USMCA μπορούν να επιλυθούν

    Μεξικό: Οι διαφορές με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία USMCA μπορούν να επιλυθούν

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    «Το Μεξικό δήλωσε την Τετάρτη ότι πιστεύει πως οι διαφορές του με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου USMCA μπορούν ακόμη να επιλυθούν, παρά την άρνηση της Ουάσιγκτον να παρατείνει τη συμφωνία για άλλα 16 χρόνια.

    «Δεν βλέπω κάποια διαφορά που να είναι τόσο σημαντική ώστε να μην μπορούμε να την επιλύσουμε», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας του Μεξικού, Μαρσέλο Εμπράρντ, σε συνέντευξη Τύπου. Ο Εμπράρντ εξήγησε ότι οι εκκρεμείς ενστάσεις της Ουάσιγκτον σχετικά με τη συμφωνία έχουν μειωθεί από 54 το 2025 σε 14.»

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