Ντόρα-Μπακογιάννη:-Δεν-μπορούμε-να-κλείνουμε-τα-μάτια-σε-αυτό-που-συμβαίνει-στην-Τουρκία

«Το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, καθώς και ο κοινός ρόλος της Ελλάδας και της Ιταλίας ως πυλώνων σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Ιταλικής Γερουσίας που πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό Κοινοβούλιο», με τις δύο πλευρές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να υπογραμμίζουν τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας τους απέναντι στις σύγχρονες περιφερειακές προκλήσεις.

Ειδικότερα, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς η Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής, o Βασίλειος Υψηλάντης, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Ιταλίας και ο Δημήτρης Μάντζος, μέλος της Επιτροπής. Από την πλευρά της Ιταλικής Γερουσίας συμμετείχαν οι Paolo Formentini, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Giangiacomo Calovini, μέλος της Επιτροπής, συνοδευόμενοι από τον πρέσβη της Ιταλίας Paolo Cuculi και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Καλωσορίζοντας την ιταλική αντιπροσωπεία, η κα Μπακογιάννη, τόνισε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας και συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, επισημαίνοντας τις κοινές αξίες, την πίστη και τον σεβασμό στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, καθώς και την μακρά παράδοση συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ειδική αναφορά έκανε στην Τουρκία, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεκάδες δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, βρίσκονται στη φυλακή, κάτω από απροκάλυπτα κατασκευασμένες κατηγορίες και υποστήριξε ότι εάν μια χώρα επεκτείνει και εμβαθύνει την αμυντική της συνεργασία με αυτό το καθεστώς, ουσιαστικά επιβραβεύει τις τακτικές του.

Επισήμανε, επιπλέον, ότι σε αυτή τη μάχη μεταξύ δημοκρατίας και απολυταρχισμού το με ποιους επιλέγουμε να συνεργαστούμε, ιδίως στον νευραλγικό τομέα της άμυνας, βαραίνει περισσότερο από ποτέ. Κατέληξε λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία, μια χώρα του ΝΑΤΟ, ούτε να αποδεχθούμε ότι ένα μέλος του μπορεί να απειλεί την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία άλλου μέλους της συμμαχίας.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας, κ. Formentini, τόνισε, ότι η Δύση στο σύνολό της, χρωστάει πολλά στη χώρα μας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη ευρωπαϊκής συνεργασίας στα θέματα άμυνας, ενέργειας και μετανάστευσης και στην αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ δημοκρατικών και αυταρχικών καθεστώτων. Αναφερόμενος στην Τουρκία υποστήριξε ότι η γείτων χώρα μεταλλάσσεται σε ένα όλο και λιγότερο δημοκρατικό καθεστώς. Ο Ιταλός βουλευτής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη γενοκτονία των Ποντίων, αναφορά για την οποία η ελληνική αντιπροσωπεία τον ευχαρίστησε θερμά.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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