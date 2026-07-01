Οι-αυτοκινητοβιομηχανίες-της-ΕΕ-ζητούν-την-ένταξη-της-Βρετανίας-στους-κανόνες-«made-in-europe»

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ζήτησαν τα οχήματα και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμπεριληφθούν στον ορισμό του «Made in Europe», όπως προβλέπουν οι νέοι κανόνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της βιομηχανίας της ΕΕ.

Η Βρετανία κινδυνεύει να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής των σχεδίων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο, τα οποία συνδέουν την πρόσβαση των εταιρειών σε δημόσια χρηματοδότηση με την τήρηση ελάχιστων ποσοστών εξαρτημάτων κατασκευασμένων στην ΕΕ στα προϊόντα τους.

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«Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί μέσω μιας βαθιά ενοποιημένης αλυσίδας αξίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και μετά το Brexit», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

«Τα οχήματα, τα εξαρτήματα και οι μπαταρίες που κατασκευάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει, επομένως, να έχουν το ίδιο καθεστώς με εκείνα που κατασκευάζονται στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, με ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά μέτρα πολιτικής», πρόσθεσε.

Η σύσταση αυτή αποτελεί μία από μια σειρά «σημαντικών τροποποιήσεων» που η ACEA –η οποία εκπροσωπεί, μεταξύ άλλων, τις BMW, Mercedes και Stellantis– προτείνει να ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον νόμο για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή (Industrial Accelerator Act).

Η νομοθετική αυτή πρόταση, που αποσκοπεί γενικότερα στη διασφάλιση ότι οι δημόσιες και ξένες επενδύσεις θα στηρίζουν τη μεταποίηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της απέναντι στην Κίνα και την αποτροπή απώλειας θέσεων εργασίας.

Η ACEA υποστήριξε επίσης ότι, πέραν του Ηνωμένου Βασιλείου, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του όρου «Made in Europe» θα πρέπει να περιορίζεται στα κράτη-μέλη της ΕΕ και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις για τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών στο Μαρόκο και την Τουρκία, «ώστε να μη χαθούν επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν καλόπιστα» βάσει του προηγούμενου νομικού πλαισίου.