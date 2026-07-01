Οι-συνομιλίες-στη-Ντόχα-«πηγαίνουν-πολύ-καλά»-λέει-ο-Τραμπ:-«Το-Ιράν-δεν-μπορεί-να-αποκτήσει-πυρηνικό-όπλο»

Με θετικούς τόνους αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες «πηγαίνουν πολύ καλά» και κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συναντήσεις».

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Joint Base Andrews, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει μεταβάλει σημαντικά τη στάση της.

«Το Ιράν έχει κάνει μεγάλη πρόοδο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά την περασμένη εβδομάδα».

Trump on Iran: The denuclearization of Iran is moving along well. They’ve had very good meetings. We hit them very hard for three nights, but we’re getting along very well. pic.twitter.com/COvBqpl5Tr — Clash Report (@clashreport) July 1, 2026

Ο Τραμπ επανέλαβε παράλληλα τη σταθερή θέση της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι «το ζήτημα είναι πολύ απλό: το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις και οι πρόσφατες συμφωνίες έχουν ήδη αρχίσει να αποφέρουν απτά οικονομικά αποτελέσματα για τη χώρα.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι έχουν ήδη χαλαρώσει ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί και συναλλαγματικοί περιορισμοί που βάραιναν την ιρανική οικονομία.

Όπως ανέφερε, η συνέχιση των εξαγωγών πετρελαίου, η άρση μέρους των οικονομικών και νομισματικών περιορισμών, καθώς και οι νέες δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας αποτελούν από τα πρώτα αποτελέσματα των πρόσφατων συμφωνιών που έχει συνάψει η Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις των δύο ηγετών έρχονται ενώ συνεχίζονται οι έμμεσες τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν.

Προκαταρκτική συμφωνία για αποδέσμευση 3 δισ. δολαρίων προς την Τεχεράνη

Πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που διεξάγονται στη Ντόχα καταγράφουν αραβικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, με πηγές να αναφέρουν ότι έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία για την αποδέσμευση 3 δισ. δολαρίων προς την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya και του Al Hadath, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια πρώτη συμφωνία για την εκταμίευση του ποσού, ενώ οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται γύρω από το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, βάσει νέας πρότασης που έχει καταθέσει το Ομάν. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αντιπροσωπείες θα επιστρέψουν στις χώρες τους για νέες διαβουλεύσεις πριν από τον επόμενο γύρο επαφών.

Οι τεχνικές συνομιλίες διεξάγονται έμμεσα, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Η αμερικανική αντιπροσωπεία συνομιλεί με τον Καταριανό διαμεσολαβητή, ενώ η ιρανική με τον Πακιστανό μεσολαβητή, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές και να προχωρήσει η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης που συμφωνήθηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Διπλωματική πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε ότι στις συνομιλίες συμμετέχουν ανώτεροι διαπραγματευτές και εξειδικευμένες τεχνικές ομάδες. Όπως ανέφερε το Reuters, η αμερικανική αντιπροσωπεία των Κούσνερ και Γουίτκοφ είχε προετοιμάσει το έδαφος κατά τη χθεσινή συνάντησή της με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει απευθείας στις σημερινές τεχνικές επαφές.

Ο Τραμπ επιμένει στη διπλωματία

Την ίδια ώρα, η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε τις τελευταίες ημέρες για εναλλακτικά στρατιωτικά σενάρια, ακόμη και για επανέναρξη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος προκρίνει προς το παρόν τη διπλωματική οδό, θεωρώντας ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις και να μειώσει τις πιθανότητες επίτευξης συνολικής συμφωνίας.

Καμία συνάντηση υψηλού επιπέδου

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.

Όπως ανέφερε, οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, βρέθηκαν στη Ντόχα αποκλειστικά για επαφές με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ σχετικά με τις συνομιλίες για το Ιράν, αλλά και για άλλα περιφερειακά ζητήματα, όπως ο Λίβανος.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, διαβεβαίωσε τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι η Ντόχα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και όλες τις διαδικασίες που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η θέση της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά επανέλαβε ότι οι συνομιλίες στη Ντόχα αφορούν κυρίως την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, επιμένοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί απευθείας συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων πριν εφαρμοστούν οι όροι του μνημονίου κατανόησης που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.