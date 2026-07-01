Ο κλάδος αδειάζει. Η αξία μεγαλώνει.

Οι περισσότερες χρηματιστηριακές αναλύσεις ξεκινούν από τις εταιρείες. Η συγκεκριμένη ξεκινά από όσες… δεν υπάρχουν πλέον.

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Η τελευταία έκθεση της Goldenhill για τον διεθνή κλάδο του Financial Technology κρύβει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα. Το 2022 το δείγμα των εισηγμένων εταιρειών που χρησιμοποιούσε για τις συγκρίσεις και τις αποτιμήσεις περιλάμβανε σχεδόν 30 εταιρείες. Σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί στις 23.

Η μεταβολή αυτή δεν προήλθε φυσικά από λουκέτα ή επιχειρηματικές αποτυχίες.

Προήλθε από εξαγορές και συγχωνεύσεις..

Μάλιστα, μέσα σε μόλις έξι μήνες ανακοινώθηκαν 245 συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων στον διεθνή χώρο του Financial Technology, υπερδιπλάσιες από τις 118 του προηγούμενου εξαμήνου.

Προσέξτε, το κύμα συγκέντρωσης εξαπλώνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του fintech, από το Banking Software μέχρι το Wealth Management, τα Payments, το Data Analytics και τις Treasury Platforms.

Τα ονόματα που άλλαξαν χέρια αποκαλύπτουν και την κατεύθυνση της αγοράς.

Η Clearwater Analytics, μία από τις κορυφαίες cloud πλατφόρμες επενδυτικής λογιστικής για asset managers και ασφαλιστικούς οργανισμούς, εξαγοράστηκε έναντι 8,4 δισ. δολαρίων από κοινοπραξία των Francisco Partners, Permira, Warburg Pincus και Temasek. Η Sapiens, με ισχυρή παρουσία στο λογισμικό ασφαλιστικών εταιρειών, πέρασε στην Advent International έναντι 2,5 δισ. δολαρίων. Η MeridianLink, με εξειδίκευση στο digital lending για τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, αποκτήθηκε από την Centerbridge έναντι 2 δισ. δολαρίων. Η Objectway, από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς παρόχους wealth management software, εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο της Cinven με στόχο τη δημιουργία ενός ακόμη μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου.

Οι παραπάνω συμφωνίες αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα. Η Goldenhill αφιερώνει περίπου τριάντα σελίδες στις σημαντικότερες συμφωνίες M&A , από το Banking Software και το Wealth Management μέχρι τα Payments, το RegTech και τις Treasury Platforms.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των κινήσεων δεν είναι τόσο το μέγεθος των εταιρειών όσο η τεχνολογία που διαθέτουν.

Οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι επενδύουν πλέον σε λογισμικό που βρίσκεται βαθιά ενσωματωμένο στις καθημερινές λειτουργίες τραπεζών, asset managers, ασφαλιστικών εταιρειών και οργανισμών κεφαλαιαγοράς. Οι πλατφόρμες αυτές διαχειρίζονται δεδομένα, συναλλαγές, χαρτοφυλάκια, κανονιστική συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνου. Και ακριβώς πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες χτίζεται τώρα η επόμενη γενιά λογισμικού.

Το Agentic AI.

Η πρώτη γενιά τεχνητής νοημοσύνης έδινε απαντήσεις.

Η δεύτερη δημιούργησε περιεχόμενο.

Η τρίτη αρχίζει να εκτελεί δουλειά.

Αναλαμβάνει ολόκληρες ακολουθίες ενεργειών, συνεργάζονται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, αξιολογούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, οργανώνουν πολύπλοκες ροές εργασίας και ολοκληρώνουν διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση.

Για έναν διαχειριστή επενδυτικών κεφαλαίων αυτό μπορεί να σημαίνει συνεχή ανάλυση κινδύνου, προτάσεις αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων, αυτόματη παραγωγή αναφορών, παρακολούθηση κανονιστικών απαιτήσεων και υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων.

Για μια τράπεζα σημαίνει ταχύτερο onboarding πελατών, διαρκή έλεγχο συμμόρφωσης, αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Goldenhill εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μέρος της νέας αξίας στο enterprise software θα προέλθει από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που είναι ενσωματωμένες στις ίδιες τις επιχειρησιακές πλατφόρμες και παράγουν μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα.

Αυτό ακριβώς εξηγεί και το κύμα εξαγορών που εξελίσσεται διεθνώς αλλά και το premium που πληρώνεται στο fintech software

Οι μεγάλοι όμιλοι δεν επενδύουν πλέον μόνο σε εταιρείες λογισμικού. Επενδύουν σε πλατφόρμες που διαθέτουν εγκατεστημένο πελατολόγιο, βαθιά τεχνογνωσία στον χρηματοοικονομικό τομέα και την κατάλληλη υποδομή για να ενσωματώσουν το Agentic AI. Το κόστος ανάπτυξης μιας τέτοιας πλατφόρμας από το μηδέν είναι τεράστιο. Το κόστος εξαγοράς μιας ήδη ώριμης εταιρείας αποδεικνύεται συχνά πολύ μικρότερο.

Η Goldenhill γράφει ότι οι AI-focused fintechs θα χρειαστεί να ξεχωρίσουν μέσα από μοναδική πνευματική ιδιοκτησία ή μέσω πραγματικού μετασχηματισμού επιχειρηματικών μοντέλων. Αναφέρει επίσης ότι οι νικητές θα είναι εκείνοι που θα ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στον ίδιο τον σχεδιασμό των προϊόντων τους, αναπτύσσοντας εξειδικευμένα μοντέλα για τον χρηματοοικονομικό κλάδο και ψηφιακούς βοηθούς που θα λειτουργούν μέσα στις καθημερινές διαδικασίες των πελατών τους.

Στην πραγματικότητα, η Goldenhill περιγράφει σχεδόν το ιδανικό προφίλ μιας fintech εταιρείας για την επόμενη δεκαετία: εξειδικευμένο enterprise software, υψηλή οργανική ανάπτυξη, διεθνές πελατολόγιο, επαναλαμβανόμενα έσοδα και δυνατότητα ενσωμάτωσης του Agentic AI μέσα στις ίδιες τις πλατφόρμες.

Πόσες εισηγμένες εταιρείες διαθέτουν σήμερα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ταυτόχρονα;

Η απάντηση είναι δραματικά λιγότερες απ’ όσες ήταν πριν από τρία χρόνια και μια από αυτές είναι η Profile (ΠΡΟΦ).

Κι όμως, σήμερα η αγορά αποτιμά την Profile στα 188 εκατ. ευρώ, με τη μετοχή στα 7,57 ευρώ.

Η διοίκηση μάλιστα εκτιμά ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει μία χρονιά σημαντικής ανάπτυξης. Με συντηρητικές παραδοχές, ο κύκλος εργασιών μπορεί να κινηθεί στην περιοχή των 68 έως 70 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA μπορεί να προσεγγίσει τα 17 έως 18 εκατ. ευρώ, καθώς οι πρόσφατες εξαγορές ενσωματώνονται πλήρως στις δραστηριότητες του ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει περίπου 35 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και καθαρό ταμείο 18-19 εκατ. ευρώ, κάτι που της επιτρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες.

Ας γίνει τώρα μία καθαρά συγκριτική άσκηση αποτίμησης.

Η Goldenhill υπολογίζει ότι ο μέσος δείκτης EV/EBITDA των μεγάλων εταιρειών του κλάδου διαμορφώνεται στις 26,6 φορές.

Ας αγνοηθεί πλήρως αυτός ο αριθμός.

Ας χρησιμοποιηθεί ένας αισθητά χαμηλότερος και ιδιαίτερα συντηρητικός πολλαπλασιαστής 15 φορές EBITDA.

Με εκτιμώμενο EBITDA 17 έως 18 εκατ. ευρώ, η θεωρητική επιχειρηματική αξία διαμορφώνεται μεταξύ 255 και 270 εκατ. ευρώ. Προσθέτοντας το καθαρό ταμείο, η αντίστοιχη θεωρητική χρηματιστηριακή αξία προσεγγίζει τα 273 έως 289 εκατ. ευρώ.

Με περίπου 24,82 εκατομμύρια μετοχές, η περιοχή αυτή αντιστοιχεί ενδεικτικά σε 11,00 έως 11,65 ευρώ ανά μετοχή.

Πρόκειται για μία συγκριτική αποτίμηση βασισμένη σε έναν πολλαπλασιαστή σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 26,6x που παρακολουθεί η Goldenhill.

Και φυσικά η παραπάνω άσκηση δεν ενσωματώνει καμία πρόσθετη αξία από την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα τελευταία δύο χρόνια η Profile άρχισε να συγκεντρώνει διεθνείς διακρίσεις που σχετίζονται άμεσα με την ψηφιακή τραπεζική και το Agentic AI.

Στα MEA Finance Banking Technology Awards βραβεύθηκε αρχικά ως Best Digital Banking Innovation Provider και στη συνέχεια ως Digital Banking Provider of the Year, ενώ στον χώρο του wealth management απέσπασε τον τίτλο Best Wealth & Investment Technology Provider.

Ακολούθησαν δύο ακόμη Gold διακρίσεις στα AI & Data Awards 2026. Η πρώτη για εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που αυτοματοποιεί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του κανονισμού DORA στον τραπεζικό κλάδο. Η δεύτερη για τον συνδυασμό Machine Learning, Generative AI και Adaptive Agentic AI μέσα στις χρηματοοικονομικές πλατφόρμες της.

Παράλληλα, η Forrester Research συμπεριέλαβε την εταιρεία στους σημαντικούς διεθνείς παρόχους λύσεων Digital Wealth Management, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες της Axia Suite σε τομείς όπως το Agentic AI, η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών.

Οι διακρίσεις αυτές δείχνουν ότι η Profile αναπτύσσει αυτή τη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενσωματώνοντάς τη στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.

Η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, πάνω από 450 εξειδικευμένους εργαζομένους και πλατφόρμες που υποστηρίζουν περισσότερα από 2 τρισ. ευρώ υπό διαχείριση.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρειάζεται να αναζητήσει πελάτες. Οι πελάτες υπάρχουν ήδη.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται ο πραγματικός λόγος που οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τα διεθνή private equity funds επενδύουν τόσο επιθετικά στον συγκεκριμένο κλάδο. Δεν αγοράζουν μόνο λογισμικό. Αγοράζουν έτοιμες πλατφόρμες πάνω στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί η επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης.

Άλλωστε, οι ακριβότερες γειτονιές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα οικόπεδα.

Τέλος από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να ετοιμάζεται να περάσει σε άλλο επίπεδο τιμών προσεγγίζοντας την περιοχή διακύμανσης των 9,50 με 10 ευρώ.

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July 1, 2026