Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών – Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του, Μάριου Γεωργιάδη

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση ο Μάριος Γεωργιάδης αποχαιρέτησε τον πατέρα του, Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

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«Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς. Μόλις στα 75 σου», γράφει στην αρχή της ανάρτησής του, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο του για την απώλεια του ανθρώπου που, όπως σημειώνει, τον μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα του σε κάθε βήμα της ζωής του.

Ο ίδιος περιγράφει τον Βασίλη Λεβέντη ως τον άνθρωπο που του δίδαξε με το παράδειγμά του «τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος», υπογραμμίζοντας πως για την κοινωνία ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, αλλά για τον ίδιο ήταν πάνω απ’ όλα ο πατέρας του.

«Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου», αναφέρει, συμπληρώνοντας πως «το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου».

Κλείνοντας το μήνυμά του, τον ευχαριστεί για όσα του προσέφερε και για τις αξίες που του μετέδωσε, σημειώνοντας ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του δεν ήταν όσα πέτυχε στη ζωή του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έζησε και παρέμεινε πιστός στις αρχές του.

«Καλό ταξίδι, πατέρα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Όλη η ανάρτηση:

Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς.

Μόλις στα 75 σου.

Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου.

Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος.

Για πολλούς ήσουν ο Πρόεδρος.

Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.

Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί.

Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου.

Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια.

Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν έναν πατέρα.

Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου.

Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες σαν δικό σου παιδί.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου, αλλά με τον τρόπο που έζησες.

Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες.

Είναι ο τρόπος που έζησες.

Ο τρόπος που αγωνίστηκες.

Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου.

Καλό ταξίδι, πατέρα.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ.

- sofokleous10.gr

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