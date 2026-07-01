Πίσω από τα ταμπλό — Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026

◆ 1. ΔΙΕΘΝΗ — Το εξάμηνο που αγνόησε τα πάντα Ας το πούμε καθαρά: οι ΗΠΑ μόλις έκλεισαν το καλύτερο τρίμηνο για S&P 500 και Nasdaq εδώ και έξι χρόνια, με τον Dow στην καλύτερη επίδοσή του από το 2022 — και όλα αυτά με τον πόλεμο στο Ιράν εν εξελίξει. Την ίδια στιγμή ο δείκτης PCE εκτινάχθηκε στο 4,1% ετησίως τον Μάιο, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2023. Πόλεμος και πληθωρισμός 4% δεν σταμάτησαν ένα melt-up που τρέχει με καύσιμο το AI και τη λογική «αγόρασε τα πάντα». Το πιο εύγλωττο σημάδι: ο χρυσός παρέδωσε σχεδόν όλο το πρόσθετο premium του, με άνοδο περίπου 22% σε ετήσια βάση έναντι 21,6% του S&P 500. Όταν ξεπουλιέται ακόμη και ο «φόβος», η αγορά έχει τιμολογήσει την τελειότητα — και η τελειότητα είναι το πιο ακριβό πράγμα στον κόσμο.

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◆ 2. ΔΙΕΘΝΗ — Η εβδομάδα που κρίνει το β’ εξάμηνο κρύβεται στα payrolls Το πραγματικό γεγονός δεν είναι το κλείσιμο του εξαμήνου, είναι το ημερολόγιο: σήμερα ADP, ISM Μεταποίησης και JOLTS, αύριο τα nonfarm payrolls, και την Παρασκευή οι αγορές των ΗΠΑ κλειστές για την 4η Ιουλίου — μια εβδομάδα κολοβή, με χαμηλό όγκο και window dressing τέλους τριμήνου. Σε αυτό το λεπτό ταμπλό, κάθε έκπληξη μεγεθύνεται. Και η παγίδα είναι διπλή: με τον πληθωρισμό στο 4,1% και τη BofA να προειδοποιεί για τρεις αυξήσεις επιτοκίων φέτος, τα δυνατά στοιχεία εργασίας τρομάζουν (περισσότερο γεράκι), τα αδύναμα ανησυχούν (ανάπτυξη). Το «καλά νέα = κακά νέα» επέστρεψε — και η Πέμπτη θα είναι μεταβλητή όποιο νούμερο κι αν βγει.

◆ 3. ΔΙΕΘΝΗ — Ο πραγματικός κίνδυνος λέγεται ανεξαρτησία της Fed (και φτάνει ως τη Σοφοκλέους) Πίσω από τη συζήτηση για το «πόσο» των επιτοκίων, παίζεται η συζήτηση για το «ποιος» τα ορίζει. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλόκαρε —προς το παρόν— την προσπάθεια Τραμπ να απομακρύνει τη διοικήτρια της Fed Λίσα Κουκ, ενώ πηγές λένε ότι ο Τραμπ δεν θα πάρει τις μειώσεις που θέλει, καθώς ο πληθωρισμός σπρώχνει τα επιτόκια προς τα πάνω. Το παρασκήνιο: το μεγαλύτερο tail risk δεν είναι το επίπεδο των επιτοκίων, αλλά η αξιοπιστία του θεσμού που τα βάζει. Μια Fed που θεωρηθεί ότι πιέζεται πολιτικά να κόψει μέσα σε πληθωρισμό 4% θα ανέβαζε το μακρύ άκρο της καμπύλης παγκοσμίως. Και εκεί κουμπώνει η Αθήνα: το ελληνικό 10ετές κινείται περίπου στο 3,77% έναντι 3,07% του γερμανικού, δηλαδή είναι καθαρός λήπτης διεθνών συνθηκών — ό,τι συμβεί στο μακρύ άκρο της Ουάσιγκτον, το πληρώνει και ο ΟΔΔΗΧ.

◆ 4. ΔΙΕΘΝΗ — Οι δείκτες αγοράζουν μόνοι τους: SpaceX στον Nasdaq-100, Alphabet στον Dow Δύο επαναταξινομήσεις δεικτών δημιουργούν αναγκαστική, «τυφλή» ζήτηση. Η SpaceX μπήκε ταχύτατα στον Nasdaq-100, με τα παθητικά funds να ξεκινούν αγορές μετά το κλείσιμο της 6ης Ιουλίου και επίσημη ένταξη πριν το άνοιγμα της 7ης. Παράλληλα, η Alphabet έκανε πρεμιέρα στον Dow Jones με άνοδο 4%, παρότι μέσα στον Ιούνιο έχανε πάνω από 7% μετά την αποχώρηση δύο κορυφαίων ερευνητών της. Το μήνυμα: η συμμετοχή σε δείκτη έγινε βραχυπρόθεσμα ισχυρότερος οδηγός τιμής από τα ίδια τα κέρδη. Και μια λεπτομέρεια που δένει με προηγούμενο σχόλιό μας: πληροφορίες θέλουν την OpenAI να μεταθέτει χρονικά την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Όσο η «άμεση» προσφορά AI καθυστερεί, τα παλιά proxies (Nvidia κ.λπ.) κερδίζουν λίγο ακόμη χρόνο πριν τους βγει ανταγωνιστής το ίδιο το πρωτότυπο.

◆ 5. ΑΘΗΝΑ — Το β’ εξάμηνο θα κριθεί στο πλεόνασμα, όχι στις δημοσκοπήσεις Η κυβέρνηση μπαίνει στο δεύτερο μισό με ισχυρή μακρο-αφήγηση — χρέος που υποχωρεί προς το 138,2% του ΑΕΠ και ΧΑ με +16% — αλλά με έναν λογαριασμό που ανοίγει σήμερα κιόλας στην αντλία (βλ. σχόλιο 6). Το παρασκήνιο είναι καθαρά πολιτική οικονομία: το δημοσιονομικό περιθώριο είναι πλέον πολιτικό πυρομαχικό, και το ερώτημα του εξαμήνου είναι αν θα δαπανηθεί σε στοχευμένη ανακούφιση πριν χτυπήσει το εκλογικό ρολόι. Στο μεταξύ, η αντιπολίτευση βολεύει την κυβέρνηση διασπώμενη: το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανεβαίνει και είναι δεύτερο, όμως το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί και το κόμμα Καρυστιανού βρίσκεται σε κάθοδο, ενώ, παρότι η πλειοψηφία ζητά αλλαγή, το δίλημμα «σταθερότητα ή χάος» επιβιώνει. Όσο το αντι-κυβερνητικό ρεύμα σπάει σε κομμάτια, το πλεόνασμα μετράει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις.

◆ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Το κύμα ακρίβειας ξεκινά στην ώρα του: ντίζελ από σήμερα Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε το καλοκαίρι για να έρθει το καλοκαιρινό κύμα. Ανοδική πορεία στην τιμή του ντίζελ αναμένεται από την 1η Ιουλίου. Βάλτε το πάνω στη βάση: πληθωρισμός 5,2% τον Μάιο έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, με τις τιμές εισαγωγών να γράφουν ετήσιο άλμα 18,4% τον Απρίλιο και τα νωπά τρόφιμα να τρέχουν διψήφια. Η ειρωνεία του παρασκηνίου: η ακρίβεια επιταχύνει ακριβώς τη στιγμή που κορυφώνει η τουριστική σεζόν — δηλαδή τη στιγμή που η χώρα θέλει να δείχνει το καλό της πρόσωπο. Εκτίμηση: οι μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ μέσα στο καλοκαίρι θα κρατήσουν την ψαλίδα με την Ευρωζώνη ορθάνοιχτη, κι αυτό είναι το νούμερο που θα καθορίσει το πολιτικό κλίμα, όχι το ΑΕΠ.

◆ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — Το εύκολο χρήμα στα ομόλογα τελείωσε — τώρα εισάγουμε ρίσκο επιτοκίου Το σήμα δόθηκε ήδη: η JP Morgan πέρασε σε ουδέτερη στάση στα ελληνικά ομόλογα, κρίνοντας ότι το περιθώριο περαιτέρω συμπίεσης των spreads έχει περιοριστεί και δεν διαφαίνονται άμεσοι εγχώριοι καταλύτες. Η σύγκλιση, άλλωστε, έχει φτάσει μακριά — το εμφανές κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους υποχώρησε στο 2,18% το 2025, από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη. Το παρασκήνιο για το β’ εξάμηνο: αφού το εγχώριο story «τελείωσε», ό,τι κινήσει τα ελληνικά ομόλογα από εδώ και πέρα θα έρθει απ’ έξω — δηλαδή από το μακρύ άκρο που περιγράψαμε στο σχόλιο 3. Το εύκολο κέρδος κλείδωσε· το ρίσκο, όμως, έγινε εισαγόμενο.

◆ 8. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ — Ποιος σήκωσε πραγματικά το +16%: μια πολύ στενή βάση Ο απολογισμός εντυπωσιάζει: το α’ εξάμηνο έκλεισε με +15,99%, το β’ τρίμηνο με +19,11%, και ο Γενικός Δείκτης στις 2.459,77 μονάδες απέχει μόλις 1,65% από το φετινό υψηλό των 2.501,13. Κάτω όμως από τον αριθμό κρύβεται συγκέντρωση: οι τράπεζες έτρεξαν με +20,52% στο εξάμηνο, ενώ τον Ιούνιο η Coca-Cola HBC από μόνη της ευθυνόταν για το μισό της ανόδου του δείκτη, συνεισφέροντας +1,8% στο συνολικό +3,7%. Δηλαδή, το ρεκόρ-adjacent επίπεδο της Αθήνας πατάει σε τέσσερις τράπεζες συν ένα-δύο mega-caps — ακριβώς η ίδια «στενή βάση» με το διεθνές melt-up του σχολίου 1. Πρόβλεψη: οι 2.501 δεν πέφτουν με εύρος αγοράς· θα χρειαστούν τράπεζες και ξένα flows.

◆ 9. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ — Το ζεστό ταμπλό τραβά προσφορά — και αυτό λέει κάτι Όταν η αγορά καίει, οι εκδότες σπεύδουν να πουλήσουν και να αντλήσουν. Νέα εισαγωγή στον χώρο των πολυκαταστημάτων τιμολογήθηκε στα 3,2 ευρώ — στο ανώτατο όριο του εύρους — με υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές και έναρξη διαπραγμάτευσης την Πέμπτη 2 Ιουλίου. Παράλληλα, η Aktor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται γύρω στις 21 Ιουλίου. Το παρασκήνιο: η βιασύνη για πωλήσεις και κεφαλαιακές ενισχύσεις είναι κατά κανόνα σήμα ώριμου, όχι πρώιμου, κύκλου — ό,τι ακριβώς βλέπουμε και διεθνώς με SpaceX/OpenAI (σχόλιο 4). Κρατήστε την πρεμιέρα της 2ας Ιουλίου ως θερμόμετρο διάθεσης: πώς θα διαπραγματευτεί η νέα μετοχή λέει περισσότερα για το β’ εξάμηνο από όσα ο ίδιος ο δείκτης.

◆ 10. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ — Και κάτι τελευταίο: το μέρισμα είναι το καλοκαιρινό «bid» Πέρα από ειδήσεις και δείκτες, το καλοκαίρι η αγορά κινείται με ταμειακές ροές — και έρχεται κύμα. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκόπτει μέρισμα συνολικού ύψους 39,3 εκατ. ευρώ με πληρωμή στις 7 Ιουλίου, ενώ η Fourlis πληρώνει στις 3 Ιουλίου και ακολουθούν Motor Oil, Profile και Alter Ego Media με δυνατότητα επανεπένδυσης. Σε ένα λεπτό, καλοκαιρινό ταμπλό, τα επανεπενδυόμενα μερίσματα και οι επαναγορές λειτουργούν ως αθόρυβο μαξιλάρι κάτω από τις 2.500. Το πραγματικό «bid» του Ιουλίου δεν θα είναι μια είδηση — θα είναι το χρήμα που επιστρέφει στους μετόχους και ξαναμπαίνει στην αγορά.

Αυτή είναι η σημερινή έκδοση με την κινητή αναλογία στην πράξη: φορτωμένη διεθνώς (4 σχόλια) γιατί εκεί χτυπά η μέρα, με την πολιτική συρρικνωμένη στο 1 (ήσυχη μέρα), αλλά κανένας τομέας κάτω από 1. Τα callbacks δένουν το σώμα: το 3 (Fed) περνά στο 7 (ελληνικά ομόλογα), το 1 (στενή βάση διεθνώς) αντηχεί στο 8 (στενή βάση στη Σοφοκλέους), και το 4 (προσφορά AI) κουμπώνει στο 9 (προσφορά στο ΧΑ).

Αν σου κάνει, μπορώ αύριο να τη «γυρίσω» σε άλλη ισορροπία —π.χ. αν βγουν δυνατά τα payrolls, το βάρος θα πάει στο δίδυμο διεθνή/οικονομία· αν ανοίξει εγχώριο πολιτικό μέτωπο, ανεβαίνει η Αθήνα.