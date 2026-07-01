Παγκόσμιο-ράλι-εξαγορών-το-πρώτο-εξάμηνο:-Οι-συμφωνίες-έφτασαν-τα-2,6-τρισ.-δολάρια

Εντυπωσιακούς ρυθμούς καταγράφει η παγκόσμια αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων το πρώτο εξάμηνο, με την συνολική αξία των συμφωνιών να φθάνει τα 2,6 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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Εντυπωσιακούς ρυθμούς καταγράφει η παγκόσμια αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων το πρώτο εξάμηνο, με την συνολική αξία των συμφωνιών να φθάνει τα 2,6 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά περίπου 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Μάλιστα, η φετινή χρονιά αναμένεται να καταγράψει επιδόσεις ρεκόρ, ξεπερνώντας ενδεχομένως αυτό που επιτεύχθηκε το 2021.

Από γνωστά προϊόντα τροφίμων μέχρι δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα πάντα ενδιάμεσα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, τα διοικητικά συμβούλια και οι τραπεζίτες προχώρησαν σε μία μεγάλη ποικιλία συναλλαγών. Και όλα αυτά συνέβησαν εν μέσω πολέμου, οικονομικού άγχους και πολιτικής αβεβαιότητας, όπως επισημαίνει το -.

«Οι άνθρωποι απλώς αποδέχτηκαν την αστάθεια και επενδύουν μέσα από αυτήν αντί να περιμένουν μέχρι να τελειώσει», δηλώνει ο Τομ Μάιλς, επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών της Morgan Stanley.

Big Deals

Σημειώνεται πως πρόκειται για μεγάλες συμφωνίες. Οι εταιρείες έκλεισαν 38 συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του έτους, τις περισσότερες που έχουν σημειωθεί σε μια περίοδο έξι μηνών, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Ανάμεσα στα deal, ξεχώρισε η προσφορά ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων της NextEra Energy για την Dominion Energy η οποία θα δημιουργήσει έναν αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό, ενώ η επερχόμενη συγχώνευση των AvalonBay Communities και Equity Residential, με συνολική αξία κεφαλαιοποίησης άνω των 50 δισ. δολ. θα δημιουργήσει κάτι ανάλογα μεγάλο στον κλάδο των κατασκευαστών ακινήτων.

Επίσης, η Unilever πούλησε το τμήμα τροφίμων της στην εταιρεία παραγωγής μπαχαρικών και καρυκευμάτων McCormick & Co. για περίπου 45 δισ. δολάρια.

«Τα μεγαλύτερα, πιο υψηλού προφίλ και πιο σύνθετα προϊόντα αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς, κάτι που είναι αρκετά ασυνήθιστο», δήλωσε ο Τσαρλς Μπούκαρτ, παγκόσμιος επικεφαλής συγχωνεύσεων και εξαγορών στην JPMorgan Chase & Co.

Βασικοί Παράγοντες

Μια ελαφριά «πινελιά» από τις ρυθμιστικές αρχές από την φιλική προς τις επιχειρήσεις κυβέρνηση Τραμπ αποτέλεσε κλειδί για τον κατακλυσμό συμφωνιών, δήλωσαν οι διαπραγματευτές των συμφωνιών.

«Δεν μπορείς να μην τονίσεις πόσο καλύτερο είναι το κανονιστικό περιβάλλον», δήλωσε η Λόρα Τουράνο, συνεργάτης στον όμιλο συγχωνεύσεων και εξαγορών στην δικηγορική εταιρεία Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison.

Δεύτερον, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι διαπραγματευτές λένε ότι υπάρχει μια ώθηση για ανάπτυξη, καθώς οι υποστηρικτές της νέας τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι μια αλλαγή σε επίπεδο εποχής βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Βλέπουμε τόσο μεγάλη εταιρική δραστηριότητα επειδή δεν αγοράζουν για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αγοράζουν για τα επόμενα 40 ή 50 χρόνια», δήλωσε ο Κάρστεν Γουμ, συν-επικεφαλής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική στην Goldman Sachs.

Διασυνοριακά Κεφάλαια

Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη, χάρη στις διαδεδομένες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δημοσιονομικά κίνητρα, διαδραματίζουν επίσης τον ρόλο τους, σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μέντελοου, συν-επικεφαλής επενδυτικής τραπεζικής στην Evercore στις ΗΠΑ.

Μεγάλο μέρος των συμφωνιών ήταν διασυνοριακό, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες αναπτύσσονται και εμπορευματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό.

«Η δυναμική των μεγάλων διασυνοριακών εταιρικών Συγχωνεύσεων και Εξαγορών ήρθε για να μείνει, καθώς οι εταιρείες είναι γενικά καλά κεφαλαιοποιημένες με μεγάλη ρευστότητα και πολλές μετοχές διαπραγματεύονται σε υψηλό επίπεδο, γεγονός που υποστηρίζει τις εταιρείες να κάνουν περισσότερες συμφωνίες», δήλωσε ο Ρόμπιν Ρουσό, παγκόσμιος επικεφαλής Συγχωνεύσεων και Εξαγορών της Citigroup.

Κι άλλα «deals»

Υπήρξαν κι άλλοι τομείς όπου έκλεισαν συμφωνίες με εντυπωσιακές αποτιμήσεις. Στις βιομηχανία, η Kone Oyj κατέβαλλε 29,4 δισ. ευρώ για να εξαγοράσει την TK Elevator GmbH.

Στην τεχνολογία, η Fox Corp. ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια για την Roku σε μια προσπάθεια να κατακτήσει μεγαλύτερο μέρος της αγοράς streaming, ενώ η Deutsche Telekom AG εξετάζει πιθανή συγχώνευση με την αμερικανική T-Mobile US, μια κίνηση που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τηλεφωνική εταιρεία στον κόσμο και θα σημάνει ρεκόρ για δημόσιες συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Κάποιες άλλες συμφωνίες δεν προχώρησαν, όπως για παράδειγμα εκείνη μεταξύ GameStop Corp και eBay Inc, καθώς η πρόταση 53 δισ. δολ. απορρίφθηκε από το ΔΣ του eBay.