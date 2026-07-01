Πληθωρισμός: Στο 3,9% τον Ιούνιο – Αποκλιμάκωση τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα

Η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού μετά και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, ενίσχυσε τις προσδοκίες για υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο και 4,6% τον Απρίλιο, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ των κρατών-μελών με τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Για το σύνολο της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 3,2% τον Μάιο.

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Στη χώρα μας, ο δείκτης τιμών στην ενέργεια, αυξήθηκε κατά 15,8% όταν τον Μάιο η αύξηση ήταν 20%. Μικρή αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με αύξηση 2,5% από 2,6% τον Μάιο. Σημαντική υποχώρηση κατεγράφη στις τιμές των υπηρεσιών καθώς τον Ιούνιο κατεγράφη αύξηση των τιμών κατά 4,5% από 5,7% τον πέμπτο μήνα του έτους.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, επιβράδυνση καταγράφεται σε όλους τους δείκτες. Στον κλάδο της ενέργειας καταγράφει υποχώρηση στον ρυθμό ανόδου κατά 8,7% από 10,8% τον Μάιο. Με θετικό πρόσημο αλλά με πτωτικές τάσεις σε σχέση με πριν από ένα μήνα κινήθηκαν οι τιμές στον κλάδο των τροφίμων-αλκοόλ και καπνού όπου καταγράφηκε αύξηση 1,6% (από 1,9% τον Μάιο). Και στις υπηρεσίες κατεγράφη μικρή επιβράδυνση με την αύξηση να φτάνει στο 3,2% από 3,5% τον Μάιο.

Επιβράδυνση στους 3 μεγάλους

Επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στις τρεις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης. Στη Γαλλία επέστρεψε στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 2% καταγράφοντας σημαντικά μεγαλύτερη υποχώρηση από το 2,3% που προέβλεπαν οι αναλυτές. Αισθητή πτώση, μεγαλύτερη από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Γερμανία, στο 2,4% και στην Ιταλία στο 3,1%

Αντίθετα σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ισπανία, καθώς αυξήθηκε στο 3,6% με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες διατήρησης του σε αυτά τα επίπεδα.