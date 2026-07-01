Πόσα-έσοδα-από-κρυπτονομίσματα-είχε-ο-Ντόναλντ-Τραμπ-το-2025;

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων χάρη στη δραστηριότητά του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων το 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένους σε έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η ομοσπονδιακή υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE).

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Νόμος του 1978 υποχρεώνει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνουν κάθε χρόνο τα έσοδα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με τα έγγραφα έκτασης 927 σελίδων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους είχε έσοδα σχεδόν 550 εκατ. δολαρίων (482 εκατ. ευρώ) χάρη στους δεσμούς του με την νεοφυή επιχείρηση World Liberty Financial (WLF).

Της πλατφόρμας αυτής συναλλαγών με κρυπτονομίσματα συνιδρυτές τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει το δικό της κρυπτονόμισμα, που βάφτισε WLFI, οι αρχικές πωλήσεις του οποίου είχαν τζίρο 550 εκατ. δολαρίων. Αφότου άρχισε να διατίθεται ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2025 η αξία του έχει σημειώσει πτώση, από τα 46 σεντς στα 6 λεπτά του δολαρίου σήμερα.

Η δραστηριότητα του αμερικανού προέδρου στον τομέα των κρυπτονομισμάτων είναι η βασική αιτία που σχεδόν τριπλασίασε την προσωπική του περιουσία, η οποία από τα 2,3 δισεκ. έφτασε στα 6,5 δισεκ. δολάρια μεταξύ του 2024 και του 2026, σύμφωνα με τον ιστότοπο του περιοδικού Forbes.

Οι Τραμπ —ο πρόεδρος Ντόναλντ κι οι τρεις γιοι του— απέκτησαν επίσης, μέσω χρηματομεσιτικής εταιρείας, της DT Marks Defi, 22,5 δισεκ. δολάρια επιπλέον σε WLFI, που πλέον δεν έχουν αξία παρά 1,3 δισεκ. δολαρίων.

Τον Απρίλιο του 2025, η WLF άρχισε να διαθέτει εμπορικό το σταθερό κρυπτονόμισμά της, ψηφιακό πόρο σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί σταθερή αξία, συνδεδεμένο με παραδοσιακό νόμισμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με το δολάριο.

Η δήλωση για τα έσοδα του Ντόναλντ Τραμπ κάνει επίσης λόγο, πέρα από τη WLF, και για αμοιβές που έλαβε δυνάμει συμφωνίας για το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $TRUMP, που άρχισε να διατίθεται εμπορικά μερικές ώρες πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025.

Το ποσό έφτασε τα 635 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από την OGE.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, κατηγορείται συχνά για συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως επειδή επένδυσε στα ψηφιακά νομίσματα ενώ έλαβε, αφότου επέστρεψε στην εξουσία, διάφορα μέτρα απορρύθμισης του κλάδου, που απογείωσαν τις τιμές τους.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει συλλήβδην τις αιτιάσεις δεοντολογικής φύσης.

«Ούτε ο πρόεδρος, ούτε η οικογένειά του βρέθηκαν ποτέ —ούτε θα βρεθούν ποτέ— σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων», υποστήριξε η Άνα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, σε ανακοίνωσή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε «με υπερηφάνεια τις ΗΠΑ στην παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», συνέχισε τονίζοντας πως οι ενέργειες του ιδίου και των μελών της κυβέρνησης έχουν κίνητρο «το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

«Οι λεγόμενοι ‘δημοσιογράφοι’ που παριστάνουν ότι συμβαίνει το αντίθετο δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ανακυκλώνουν το απατηλό και φθαρμένο αφήγημα που επαναλαμβάνουν οι δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά ΜΜΕ εδώ και μια δεκαετία», συνέχισε σε επιθετικό τόνο η κ. Κέλι.

Βίβλοι και αυτοκόλλητα

Τα έσοδα που δήλωσε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ επίσης συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα του συζύγου της. Συμπεριλαμβάνουν 10 εκατ. δολάρια που έλαβε για ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ίδια, που παρήχθη για λογαριασμό της Amazon, και πάνω από 500.000 δολάρια για βιβλίο της με τίτλο το μικρό της όνομα.

Πέρα από τα έσοδά του από τα ίδια τα κρυπτονομίσματα, ο Τραμπ είχε έσοδα εκατομμυρίων χάρη σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών ενεργών στον τομέα, όπως η πλατφόρμα Coinbase.

Και επίσης από αγαθά με σφραγίδα Τραμπ, όπως ενδύματα και αυτοκόλλητα, ιδίως για προφυλακτήρες αυτοκινήτων — και πάνω από 208.000 από τις πωλήσεις βίβλων σε συνεργασία με τον τραγουδιστή της κάντρι Λι Γκρίνγουντ.

Την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται καταπίστευμα διαχειριζόμενο από τον μεγαλύτερο γιο του Ντόναλντ τον νεότερο. Αλλά το νομικό πρόσωπο αυτό μπορεί να πάψει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι ο ογδοντάχρονος πρόεδρος μάλλον θα ξαναπάρει στα χέρια του τον έλεγχο όταν τερματιστεί η δεύτερη θητεία του το 2029.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είδε και αυτός τα έσοδά του να αυξάνονται θεαματικά αφότου έγινε δεύτερος τη τάξει της κυβέρνησης Τραμπ. Δήλωσε μεταξύ άλλων έσοδα μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων από τα δικαιώματα για τις πωλήσεις των απομνημονευμάτων του, βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2016 υπό τον τίτλο Hillbilly Elegy.