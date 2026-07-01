Σαμαράς-για-την-επίθεση-στη-Θεσσαλονίκη:-Η-βία-δεν-έχει-θέση-σε-μια-πολιτισμένη-και-δημοκρατική-κοινωνία

Ο Αντώνης Σαμαράς καταδικάζει την επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον τριών πολιτικών στελεχών, τονίζοντας ότι «η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία».

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Σε δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει την επίθεση «απολύτως καταδικαστέα» και επισημαίνει ότι «το να θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο».

Παράλληλα, εκφράζει την ειλικρινή συμπαράστασή του στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους.



- sofokleous10.gr

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