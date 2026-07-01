Σουηδία:-Η-google-πρέπει-να-καταβάλει-1,5-δισεκ.-δολάρια-στην-klarna-ως-αποζημίωση-για-παραβίαση-της-αντιμονοπωλιακής-νομοθεσίας

Ένα σουηδικό δικαστήριο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Google της Alphabet πρέπει να καταβάλει το ισοδύναμο περίπου 14,3 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,5 δισεκατομμύριο δολάρια) σε αποζημιώσεις για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην εταιρεία σύγκρισης τιμών PriceRunner της Klarna.

«Η PriceRunner θεωρείται ότι υπέστη ζημία ως αποτέλεσμα του ότι η Google ευνοούσε παράνομα την υπηρεσία σύγκρισης τιμών της για πολλά χρόνια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Δικαστήριο Ευρεσιτεχνιών και Αγοράς της Στοκχόλμης.

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Το 2022, η PriceRunner μήνυσε την Google για περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ (2,4 δισεκατομμύρια δολάρια) στο δικαστήριο, λέγοντας ότι η εταιρεία παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς νόμους χειραγωγώντας τα αποτελέσματα αναζήτησης υπέρ των δικών της υπηρεσιών σύγκρισης τιμών.

- Reuters