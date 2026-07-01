Σουηδικό-δικαστήριο-διατάζει-την-google-να-καταβάλει-αποζημίωση-1,5-δισ.-δολάρια-στην-klarna

Ένα σουηδικό δικαστήριο διέταξε την Τετάρτη την Google να καταβάλει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην PriceRunner.

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Ένα σουηδικό δικαστήριο διέταξε την Τετάρτη την Google να καταβάλει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην PriceRunner, την εταιρεία σύγκρισης τιμών που ανήκει στην πλατφόρμα πληρωμών Klarna.

Το ποσό της αποζημίωσης, που αντιστοιχεί σε περίπου 14,3 δισ. σουηδικές κορώνες, έρχεται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου των αμερικανικών εταιρειών Big Tech στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικάσει σουηδικό δικαστήριο σε υπόθεση ανταγωνισμού, αν και είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα 78 δισ. κορώνες που είχε ζητήσει η PriceRunner, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων.

«Η αποζημίωση αυτή, παρά το γεγονός ότι η PriceRunner δεν πέτυχε πλήρως τον σκοπό της αγωγής της, είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη που έχει επιδικαστεί σε υπόθεση ανταγωνισμού στη Σουηδία», δήλωσε η Linda Kullberg, δικαστική αξιωματούχος.

Η PriceRunner άσκησε αγωγή κατά της Google το 2022, ζητώντας αποζημίωση ύψους περίπου 2,1 δισ. ευρώ και ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία χειραγωγούσε τα αποτελέσματα αναζήτησης. Τρεις μήνες νωρίτερα, η Google είχε χάσει έφεση κατά προστίμου ύψους 2,42 δισεκατομμυρίων ευρώ που της είχε επιβληθεί από την ΕΕ για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας το 2017, επειδή έδωσε στη δική της υπηρεσία σύγκρισης τιμών αγορών ένα αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι μικρότερων Ευρωπαίων ανταγωνιστών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ένας εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η εταιρεία είχε προβεί σε αλλαγές στις διαφημίσεις αγορών της από το 2017, οι οποίες λειτουργούσαν καλά και στήριζαν την απασχόληση και την ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών σύγκρισης τιμών.

«Δεν συμφωνούμε με την απόφαση του δικαστηρίου, την εξετάζουμε και θα αξιολογήσουμε τις νομικές μας επιλογές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού κολοσσού.

Η PriceRunner, η οποία εξαγοράστηκε από τη σουηδική Klarna το 2022, ζήτησε αποζημίωση για τα κέρδη που, όπως ισχυρίστηκε, έχασε στη Βρετανία από το 2008, καθώς και στη Σουηδία και τη Δανία από το 2013.

Ενώ η Klarna χαιρέτισε την απόφαση, η επιδίκαση υπόκειται σε έφεση. Η νομική ομάδα της Klarna δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει.

Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν πτώση περίπου 0,4% στις προ-αγοραίες συναλλαγές στις ΗΠΑ, ενώ οι μετοχές της Klarna σημείωσαν άνοδο περίπου 7,5%.