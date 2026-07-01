Σουρωτή:-Ο-Ιβάν-Σαββίδης-ανακοίνωσε-τη-δημιουργία-νέας-παραγωγικής-μονάδας

Ένα νέο, στρατηγικής σημασίας κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία ανοίγει η ΣΟΥΡΩΤΗ, με την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ένα νέο, στρατηγικής σημασίας κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία ανοίγει η ΣΟΥΡΩΤΗ, με την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει την ολική ανακατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της.

Την επένδυση ανακοίνωσε ο Ιβάν Σαββίδης, μέσω βιντεομηνύματος που προβλήθηκε κατά την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 110 ετών από την ίδρυση της εταιρείας, με τίτλο «Από την Πηγή στο Μέλλον».

Η νέα μονάδα θα διαθέτει δύο σύγχρονες γραμμές παραγωγής, θα ενισχύσει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της ΣΟΥΡΩΤΗ και προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2028. Η νέα επένδυση αποτελεί τη φυσική συνέχεια της αναπτυξιακής πορείας που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια.

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 80%, ενώ ο βαθμός αξιοποίησης του νερού της γεώτρησης διπλασιάστηκε, από 40% σε 80%. Παράλληλα, η ΣΟΥΡΩΤΗ κατέγραψε επιστροφή στην κερδοφορία, με EBITDA 1,845 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι ζημιών 1,619 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 10,247 εκατ. ευρώ το 2022 σε 16,819 εκατ. ευρώ το 2025. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 110 χρόνια της εταιρείας, αναδεικνύοντας τη βαθιά ιστορική της διαδρομή.

Η σχέση της πηγής της ΣΟΥΡΩΤΗ με τον άνθρωπο εκτείνεται έως τη Νεολιθική Εποχή, αποτελώντας συνέχεια μιας παράδοσης περίπου 8.000 ετών, ενώ η εταιρεία, με αφετηρία τη φυσική πηγή της, συνεχίζει να επενδύει με σεβασμό στην αυθεντικότητα, την ποιότητα και τη βιώσιμη αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου, συνδέοντας τη μακρά ιστορία της με το μέλλον της ελληνικής παραγωγής και της Βόρειας Ελλάδας.