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    Στα-«κόκκινα»-οι-ευρωαγορές-λόγω-ανησυχιών-για-αύξηση-επιτοκίων-από-τη-fed
    Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

    Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

    By Αγορές No Comments2 Mins Read
    Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές λόγω ανησυχιών για αύξηση επιτοκίων από τη Fed

    Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με απώλειες την Τετάρτη (1/7), καθώς η γεωπολιτική κατάσταση και η νομισματική πολιτική παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

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    Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,3% στις 639.75 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα βασικά χρηματιστήρια της περιοχής να κινούνται σε αρνητικό έδαφος.

    Πιο αναλυτικά, ο βρετανικός δείκτης FTSE υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,19% στις 10,477.61 μονάδες, ενώ σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC χάνοντας 0,79% στις 8,337.29 μονάδες. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX «διασώθηκε» από τη γενικότερα πτωτική αυτή ημέρα, καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,25% στις 25,041.11 μονάδες.

    Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ έχασε 0,34% στις 19,406.60 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο ΜΙΒ του Μιλάνου καταγράφοντας μικρή υποχώρηση 0,15% στις 51,603.50 μονάδες.

    «Οι αγορές μετοχών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο η Fed να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων», δήλωσε σε σημείωμά του το απόγευμα της Τετάρτης ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

    «Οι αγορές αποτιμούν επί του παρόντος πιθανότητα 29,4% για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed αυτόν τον μήνα, μειωμένη από το 34,2% της προηγούμενης εβδομάδας. Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να είναι θετικό για τις μετοχές, ωστόσο αυτό που ανησυχεί τους επενδυτές είναι η προοπτική μιας αύξησης επιτοκίων προς το τέλος του έτους. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς φαίνεται αποφασισμένος να μην τροφοδοτεί μια συνεχή συζήτηση για την κατεύθυνση των επιτοκίων, όμως οι επενδυτές συνεχίζουν να αναζητούν οποιαδήποτε ένδειξη πληροφορίας».

    #ΕΥΡΩΑΓΟΡΕΣ #Stoxx_Europe_600 #DAX #FTSE #CAC #IBEX_35 #FTSE_MIB #FED

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