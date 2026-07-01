Στο Ιπποκράτειο ο Μητσοτάκης: Άνανδρη επίθεση – Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως απλοί εγκληματίες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών ο πρωθυπουργός

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δημοτικές αρχές», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ήταν εκείνος που υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Ιπποκράτειο, όταν ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο για να διαπιστώσει από πρώτο χέρι σε κατάσταση βρίσκονται οι τραυματίες της πολλαπλής τρομοκρατικής επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Επισκέφτηκα τα στελέχη μας, τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη Νέστορα, στη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία. Οι δράστες ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων, αλλά για να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι πάρα απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις δημοτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες».



- sofokleous10.gr

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