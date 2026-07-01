Στροφή στο cloud από Meta – Διψήφιο άλμα για τη μετοχή

Η Meta θα πουλήσει την πλεονάζουσα υπολογιστική της ισχύ σε εξωτερικούς πελάτες, ενώ συζητά αν θα προσφέρει πρόσβαση σε μοντέλα AI που φιλοξενούνται στην υποδομή της.

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Νέα δομή cloud που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάκτηση μέρους των δισ. δολαρίων που έχει επενδύσει σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε η Meta με αποτέλεσμα η μετοχή της να επιδίδεται σε ράλι 10% την Τετάρτη.

Η Meta θα πουλήσει την πλεονάζουσα υπολογιστική της ισχύ σε εξωτερικούς πελάτες, ενώ συζητά αν θα προσφέρει πρόσβαση σε μοντέλα AI που φιλοξενούνται στην υποδομή της.

Στηρίζοντας μια επιχείρηση cloud, η Meta θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα από την χωρητικότητα που δεν χρησιμοποιεί, ένα ευπρόσδεκτο μήνυμα για ορισμένους επενδυτές που δεν είναι σίγουροι για τα σχέδια δαπανών της.

Η νέα επιχείρηση θα έριχνε επίσης τη Meta σε μια νέα και έντονα ανταγωνιστική αγορά, η οποία κυριαρχείται από εταιρείες όπως οι Amazon, Microsoft, Google και CoreWeave, μεταξύ άλλων.

Οι model developers, συμπεριλαμβανομένης της Meta, αγωνίζονται να εξασφαλίσουν υπολογιστική ισχύ από τότε που η OpenAI ξεκίνησε την άνθηση της AI με την κυκλοφορία του chatbot ChatGPT το 2022, με τη ζήτηση να ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά.

Η Meta δήλωσε στους επενδυτές τον Απρίλιο ότι σχεδιάζει να διαθέσει έως και 145 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες φέτος, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει κέντρα δεδομένων και να εξασφαλίζει τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών που απαιτούνται για την εκπαίδευση μοντέλων AI και την εκτέλεση μεγάλων φόρτων εργασίας.