Συζητήσεις Τουρκίας – Ιράκ για ενεργειακή συνεργασία ενόψει της λήξης της συμφωνίας για τον αγωγό πετρελαίου

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε την Τετάρτη ότι συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του ιρακινού υπουργείου πετρελαίου και εξωτερικών για να συζητήσουν την ενεργειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού αργού πετρελαίου Ιράκ-Τουρκίας που εκτείνεται από το Κιρκούκ στο Τσεϊχάν.

Η δεκαετιών ισχύουσα Συμφωνία για τον Αγωγό Αργού Πετρελαίου Τουρκίας-Ιράκ, η οποία διέπει τις εξαγωγές μέσω του αγωγού, πρόκειται να λήξει στις 27 Ιουλίου. Η Βαγδάτη και η Άγκυρα εξακολουθούν να συζητούν ένα νέο σχέδιο συμφωνίας.

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Η ιρακινή αντιπροσωπεία περιλάμβανε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χουσεΐν Μπαχρ Αλ-Ουλούμ, τον Υφυπουργό Πετρελαίου Νάσερ Αζέζ Τζαμπάρ και τον Πρέσβη του Ιράκ στην Άγκυρα Ματζίντ Αλ-Λαχμάουι.

Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι η Τουρκία στοχεύει να συνεργαστεί στενά με τη νέα ιρακινή κυβέρνηση για την αποτελεσματικότερη χρήση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών.

Η Τουρκία επιδιώκει επίσης να υποστηρίξει τις υπάρχουσες υποδομές με νέες συνδέσεις, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. M. Hussein Bahr Al-Uloom, Irak Petrol Bakan Yardımcısı Sn. Naser Azez Jabbar ve Irak’ın Ankara Büyükelçisi Sn. Majid Al-Lachmawi’yi Bakanlığımızda kabul ettik. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı başta olmak üzere petrol, doğal gaz ve elektrik… pic.twitter.com/6wGquNRxhJ — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 1, 2026

Η Βαγδάτη ζήτησε τον περασμένο μήνα από την Άγκυρα να παρατείνει τη συμφωνία για τον αγωγό για τουλάχιστον ένα χρόνο, ώστε να δοθεί χρόνος για περισσότερες συνομιλίες, αλλά η Άγκυρα δήλωσε ότι δεν επιθυμεί παράταση υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

- Reuters