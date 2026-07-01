Συλλυπητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη
Τα συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πληροφορηθείς τον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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