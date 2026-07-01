Συλλυπητήρια-του-Κωνσταντίνου-Τασούλα-για-τον-θάνατο-του-Βασίλη-Λεβέντη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πληροφορηθείς τον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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