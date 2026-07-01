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    Συλλυπητήρια-του-Κωνσταντίνου-Τασούλα-για-τον-θάνατο-του-Βασίλη-Λεβέντη
    Συλλυπητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη

    Συλλυπητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συλλυπητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη

    Τα συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη

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    Κωνσταντίνος Τασούλας

    Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας πληροφορηθείς τον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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