Συλλυπητήρια-του-ΣΥΡΙΖΑ-για-τον-θάνατο-της-μητέρας-της-Αφροδίτη-Νέστορα

Τα συλλυπητήρια του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.

Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία», γράφει στο μήνυμά του.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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