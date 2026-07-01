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    Συλλυπητήρια-του-ΣΥΡΙΖΑ-για-τον-θάνατο-της-μητέρας-της-Αφροδίτη-Νέστορα
    Συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτη Νέστορα

    Συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτη Νέστορα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συλλυπητήρια του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

    «Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

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    Κτίριο ΣΥΡΙΖΑ

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    Τα συλλυπητήρια του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της εκφράζει  ο ΣΥΡΙΖΑ.

    «Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.

    Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία», γράφει στο μήνυμά του.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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