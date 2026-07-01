Συνάντηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-τον-γενικό-διευθυντή-του-Διεθνούς-Οργανισμού-Ατομικής-Ενέργειας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσσι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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