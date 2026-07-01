Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας
Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ραφαέλ Γκρόσσι θα γίνει αύριο Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσσι, στο Μέγαρο Μαξίμου.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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