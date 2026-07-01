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    Συνάντηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-τον-γενικό-διευθυντή-του-Διεθνούς-Οργανισμού-Ατομικής-Ενέργειας
    Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

    Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας

    Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ραφαέλ Γκρόσσι θα γίνει αύριο Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου

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    Κυριάκος Μητσοτάκης

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 02 Ιουλίου, στις 11.00 το πρωί, θα συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσσι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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