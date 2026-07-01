Σχέδια-για-νέες-επιθέσεις-κατά-του-Ιράν-που-«θα-τελειώσουν-τη-δουλειά»-εξέτασε-ο-Τραμπ,-για-την-ώρα-«προτιμά-τη-διπλωματία»

Το ενδεχόμενο επιστροφής σε ένα πλήρη πόλεμο με το Ιράν εξέτασε τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αποφάσισε τελικά να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματική οδό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

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Η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο Τραμπ είχε πολλαπλές συναντήσεις με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, κατά τις οποίες εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τις διαπραγματεύσεις και να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να «ολοκληρώσει τη δουλειά» απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Ωστόσο, ο Τραμπ, αν και δεν έχει λάβει τελική απόφαση, εμφανίζεται απρόθυμος να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική δράση, πέρα από ενδεχόμενα περιορισμένα πλήγματα σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στους συνεργάτες του ότι μια νέα πολεμική σύγκρουση θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη διπλωματία και να βλάψει τις πιθανότητες της Ουάσιγκτον να καταργήσει τελικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των συνομιλιών

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι, παρά τη δυσαρέσκειά του για τη στασιμότητα στις συνομιλίες, ο Τραμπ έχει διαμηνύσει στους συνεργάτες του πως δεν θεωρεί απαραίτητο να επιτευχθεί συμφωνία έως τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών, στις 18 Αυγούστου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε ότι ο ειδικός δίαυλος επικοινωνίας που δημιούργησαν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μέσω του Κατάρ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM), έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τις δύο πλευρές για την αποφυγή ευρύτερων στρατιωτικών επεισοδίων.

Οι διαψεύσεις για συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Ντόχα

Οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών έγιναν εμφανείς και την Τρίτη, όταν οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρέθηκαν στη Ντόχα για συνομιλίες με Καταριανούς διαμεσολαβητές σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ωστόσο, τόσο το Κατάρ όσο και η Τεχεράνη ξεκαθάρισαν ότι δεν είχε προγραμματιστεί καμία συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, διαψεύδοντας σχετική δήλωση του Τραμπ μία ημέρα νωρίτερα. Αυτό που ενδιέφερε τους Ιρανούς, κατά την επίσκεψή τους στην Ντόχα, ήταν να συζητήσουν με τους Καταριανούς για την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε τράπεζες των Εμιράτων.

Τεχεράνη: «Προτεραιότητα η διπλωματία, αλλά είμαστε έτοιμοι και για πόλεμο»

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των ιρανικών διαπραγματεύσεων και πρόεδρος της Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα του εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία, χωρίς όμως να αποκλείει στρατιωτική απάντηση.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο. Αν όμως ο διάλογος δεν αποδώσει, είμαστε επίσης έτοιμοι για πόλεμο και θα απαντήσουμε αναλόγως», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι μετά την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν θεαματικά. «Από την ημέρα που έληξε ο αποκλεισμός μέχρι σήμερα έχουμε εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τους προηγούμενους σχεδόν δύο μήνες δεν μπορούσαμε να εξάγουμε ούτε ένα βαρέλι», ανέφερε.

Διαφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Ένα από τα βασικά σημεία τριβής παραμένει το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι η κυριαρχία στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν και ότι η διέλευση των πλοίων διέπεται από ρυθμίσεις που καθορίζει η Τεχεράνη.

Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλει τέλη διέλευσης στα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά.

«Αυτό δεν πρόκειται να καταλήξει σε μια κατάσταση όπου οι Ιρανοί θα εισπράττουν διόδια από τα πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ», τόνισε.

Οι αποκλίνουσες αυτές θέσεις δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια οριστική συμφωνία. Το προσωρινό πλαίσιο που συμφωνήθηκε στις 17 Ιουνίου προβλέπει διάστημα 60 ημερών για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι επιφυλάξεις του Ισραήλ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στο μνημόνιο κατανόησης, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κρατήσει αποστάσεις από τη συμφωνία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι όροι της δεν επιτυγχάνουν τους βασικούς στόχους του πολέμου, όπως η εξάλειψη του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος και η δημιουργία συνθηκών που θα οδηγούσαν στην αποδυνάμωση ή την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος.