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    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου

    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου

    Στην τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

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    Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτηση

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

    Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο, ενώ τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

    O πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

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