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    Το-ΚΚΕ-καταδικάζει-τις-εμπρηστικές-επιθέσεις στη-Θεσσαλονίκη-–-«Τις-αξιοποιεί-απαράδεκτα-η-κυβέρνηση»
    Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη – «Τις αξιοποιεί απαράδεκτα η κυβέρνηση»

    Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη – «Τις αξιοποιεί απαράδεκτα η κυβέρνηση»

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Το ΚΚΕ καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων και με μεγάλους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή πολλών περισσότερων.

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    Όπως αναφέρει ο Περισσός, «πρόκειται για εγκληματικές ενέργειες, τις οποίες με απαράδεκτο τρόπο αξιοποιεί η κυβέρνηση για την ένταση της καταστολής και τη συκοφάντηση των αγώνων του λαού, όπως επιβεβαιώνεται και από τις σημερινές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου».

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