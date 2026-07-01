Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των αγροτικών πληρωμών το α’ εξάμηνο – Έως 15 Ιουλίου ανοίγει το νέο ΟΣΔΕ

Mέσα στον Ιούλιο πρόκειται να ανοίξει εκ νέου και το ΟΣΔΕ 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διορθώσεις και τροποποιήσεις στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.

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Έως τις 15 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει το νέο σύστημα ΟΣΔΕ, όπως γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη Τύπου που έγινε στην ΑΑΔΕ, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Όπως τονίστηκε, η νέα αίτηση, η οποία αναμένεται να παραμείνει ανοικτή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα προσυμπληρωμένα δεδομένα, ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες και να επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου και πληρωμών. Παράλληλα, μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να ανοίξει εκ νέου και το ΟΣΔΕ 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διορθώσεις και τροποποιήσεις στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.

Επιπλέον, όπως τονίστηκε, προβλέπονται κίνητρα για όσους υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους. Όπως επισημάνθηκε μεταξύ άλλων, όσοι παραγωγοί υποβάλουν την αίτησή τους έως το τέλος Αυγούστου, η προκαταβολή της πληρωμής των ενισχύσεων προγραμματίζεται έως τον Οκτώβριο, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να πληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου. Από την επόμενη χρονιά, η αίτηση προγραμματίζεται να ανοίγει τον Μάρτιο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε ότι η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ «είναι μια μεταρρύθμιση εκσυγχρονισμού, διαφάνειας, με κοινωνικό πρόσημο, που ήρθε για να μείνει και λειτουργεί ήδη -και στο μέλλον ακόμη περισσότερο- υπέρ των πραγματικών αγροτών».

Πρόσθεσε πως «με τις πληρωμές του πρώτου και του δεύτερου Πυλώνα, καθώς και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στις 29 Ιουνίου στους παραγωγούς μηδικής, καταβάλλονται συνολικά 711 εκατ. ευρώ στους αγρότες μας, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τις προβλέψεις που είχαν παρουσιαστεί δημόσια τον Μάιο», υποστηρίζοντας ότι «το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι οι πραγματικοί παραγωγοί παίρνουν πλέον περισσότερα χρήματα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια συντονισμού ανάμεσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ. Όπως είπε, τα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε καλή δουλειά σε χρόνο ρεκόρ, χάρη στη συνεργασία των δύο πλευρών, ενώ η απουσία αντιδράσεων καταδεικνύει, όπως ανέφερε, το μέγεθος της προσπάθειας και το θετικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της για πρόσθετη ενίσχυση κτηνοτρόφων, βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών, των οποίων το εισόδημα είχε πληγεί την προηγούμενη χρονιά. Όπως ανέφερε, στις συγκεκριμένες κατηγορίες κατευθύνθηκαν επιπλέον 160 εκατ. ευρώ. «Οι πραγματικοί παραγωγοί παίρνουν αρκετά περισσότερα χρήματα», σημείωσε, εξηγώντας ότι αυτό κατέστη δυνατό μετά τους ελέγχους που μεσολάβησαν και την αύξηση των τιμών μονάδας της επιδότησης ανά εκτάριο ή ανά ζώο.

Σχετικά με τις εν εξελίξει δικαστικές έρευνες για υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι συνολικά διερευνώνται 2.900 υποθέσεις με εκτιμώμενη ζημιά ύψους 69 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ασκηθεί διώξεις κατά 1.151 υπόπτων για συμμετοχή σε πέντε εγκληματικές οργανώσεις, με εκτιμώμενη ζημιά 14,1 εκατ. ευρώ.

Στην ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης εμπιστοσύνης με τους αγρότες αναφέρθηκε από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. «Κάναμε περισσότερα από όσα είπαμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο προγραμματισμός του πρώτου εξαμήνου του 2026, όσον αφορά τις πληρωμές, όχι μόνο τηρήθηκε αλλά και ξεπεράστηκε.

Όπως επισήμανε, για τις ενισχύσεις του Πυλώνα Ι είχαν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 701,3 εκατ. ευρώ, ενώ τελικά καταβλήθηκαν 802,4 εκατ. ευρώ, «δηλαδή κατά 101,2 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό». Όπως είπε, συνολικά, οι πληρωμές του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 1,126 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,060 δισ. ευρώ, γεγονός που, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός όχι μόνο υλοποιήθηκε αλλά υπερκαλύφθηκε.

Όπως ανέφερε, υλοποιήθηκε η έκτακτη ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, ενώ οι ίδιοι πόροι κατευθύνθηκαν πιο αποτελεσματικά στους πραγματικούς δικαιούχους.

«Ήταν η πιο ποιοτική πληρωμή, η πιο δίκαιη και αξιόπιστη και η πιο στοχευμένη προς τους πραγματικούς δικαιούχους», είπε, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα πληρωμών «αρχίζει και αποδίδει».

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ακόμη ότι η επιλογή της μεταρρύθμισης δικαιώθηκε, καθώς, όπως είπε, υποστηρίχθηκε στη Βουλή μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. «Όσοι δεν την ψήφισαν θα πρέπει να εξηγήσουν πώς θα πληρώναμε αυτά τα χρήματα», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά τα βιολογικά, σημείωσε ότι το ΥΠΑΑΤ θα «ξαναπιάσει το νήμα» όταν υπάρξει ένα πλαίσιο «στερεό και διαφανές». Όπως είπε, έχει συμφωνηθεί τεχνική βοήθεια με τον ΟΟΣΑ για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου, ενώ στο μεσοδιάστημα οι πόροι που δεν διατέθηκαν αποφασίστηκε να κατευθυνθούν σε αρδευτικά έργα.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι βασικές αρχές της νέας διαδικασίας του συστήματος πληρωμών είναι η διαφάνεια, η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία, με ταυτόχρονη κατανόηση και ενσυναίσθηση απέναντι στους παραγωγούς.

«Κύριος στόχος μας παραμένει η αύξηση της μέσης επιδότησης ανά δικαιούχο και η διοχέτευση περισσότερων χρημάτων στους πραγματικούς παραγωγούς», δήλωσε και συμπλήρωσε πως «αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την πλήρη αναβάθμιση του ελεγκτικού μας μηχανισμού, τη διεξαγωγή εντατικών και συστηματικών ελέγχων, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων μας».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιτσιλής, στις άμεσες ενισχύσεις, για την ΕΑΕ 2025 οι πληρωμές έως τις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε 1,761 δισ. ευρώ προς 540.833 μοναδικούς ΑΦΜ, με τη μέση επιδότηση ανά δικαιούχο να διαμορφώνεται σε 3.256,82 ευρώ, υψηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα των ετών 2023 και 2024.

Τέλος, ανέφερε ότι η έγκαιρη ταυτοποίηση των επιλέξιμων δικαιούχων και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα συστήματα παρακολούθησης (monitoring) «μας επιτρέπουν να διασφαλίζουμε πλέον κάθε ευρώ των φορολογουμένων».

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