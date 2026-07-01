Φιντάν:-Η-Τουρκία-ενδιαφέρεται-να-ενταχθεί-στο-σύστημα-πληρωμών-της-ΕΕ

Η Τουρκία ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο σύστημα πληρωμών SEPA της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εργάζονται για το θέμα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Η τοποθέτηση του Φιντάν έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ύστερα από τις συνομιλίες που είχε χθες με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και δύο άλλους επιτρόπους της ΕΕ στην Άγκυρα.

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Η Τουρκία και η ΕΕ διεξάγουν συνομιλίες σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) της ΕΕ, ο οποίος αποτελείται από 41 χώρες και καθιστά τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ φθηνότερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες.