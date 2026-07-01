Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με αγοραστές, τζίρο και τράπεζες – Ο Γενικός Δείκτης ξαναβλέπει τις 2.500 μονάδες

Με καθαρά ανοδικό πρόσημο, αυξημένο τζίρο και ουσιαστική συμμετοχή των τραπεζών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.481,33 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,88%.

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Η εικόνα της αγοράς ήταν σαφώς καλύτερη από μια απλή ανοδική αντίδραση. Το ταμπλό έδειξε αγοραστικό ενδιαφέρον σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 241 εκατ. ευρώ, επίπεδο που δείχνει ότι η κίνηση δεν έγινε με «άδειο» βιβλίο εντολών. Το ΧΑ παρέμεινε σε ανοδική τροχιά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με την αγορά να ενισχύεται περισσότερο προς το τέλος, χωρίς να χαθεί ο έλεγχος από τους αγοραστές.

Ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.297,59 μονάδες, με άνοδο 1,03%, ενώ ο τζίρος στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης ανήλθε στα 173,97 εκατ. ευρώ. Με απλά λόγια, το μεγαλύτερο μέρος του χρήματος πήγε εκεί που πρέπει να πάει σε μια υγιή ανοδική συνεδρίαση: στις βαριές μετοχές.

Οι τράπεζες κράτησαν το τιμόνι

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν ξανά βασικός μοχλός της ανόδου, με τον Δείκτη Τραπεζών να ενισχύεται κατά 1,73%, στις 2.812,33 μονάδες. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες παραμένουν το κέντρο βάρους της αγοράς, ειδικά σε συνεδριάσεις όπου υπάρχει διάθεση ανάληψης ρίσκου.

Στις επιμέρους τραπεζικές μετοχές, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,375 ευρώ, με άνοδο 1,92%, δείχνοντας ότι εξακολουθεί να συγκεντρώνει θεσμικό ενδιαφέρον. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,67%, στα 9,24 ευρώ, με υψηλό όγκο 1,96 εκατ. τεμαχίων, ενώ η Eurobank κινήθηκε επίσης δυνατά, στα 4,232 ευρώ, με άνοδο 1,61% και όγκο 5,3 εκατ. τεμαχίων. Η Alpha Bank έκλεισε θετικά αλλά πιο συγκρατημένα, στα 3,963 ευρώ, με άνοδο 0,30%.

Η εικόνα είναι καθαρή: οι τράπεζες δεν κάνουν απλώς συντήρηση επιπέδων, αλλά συνεχίζουν να τραβούν κεφάλαια. Αυτό, για μια αγορά όπως η Αθήνα, είναι κρίσιμο. Χωρίς τράπεζες δεν υπάρχει σοβαρή συνέχεια στην άνοδο. Σήμερα οι τράπεζες ήταν παρούσες.

Ισχυρή στήριξη από Coca-Cola, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Metlen

Στα βαριά χαρτιά, η Coca-Cola HBC κινήθηκε ανοδικά κατά 1,58%, στα 57,90 ευρώ, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον Γενικό Δείκτη λόγω της μεγάλης στάθμισής της. Η Motor Oil ξεχώρισε με άνοδο 4,12%, στα 39,96 ευρώ, καταγράφοντας μία από τις πιο δυνατές επιδόσεις της ημέρας στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που έκλεισε στα 45,36 ευρώ, με άνοδο 3,09% και όγκο άνω του 1 εκατ. τεμαχίων. Η μετοχή έδωσε καθαρό σήμα αγοραστικού ενδιαφέροντος, σε μια περίοδο που ο όμιλος παραμένει στο επίκεντρο λόγω έργων, παραχωρήσεων και ενεργειακών υποδομών.

Η Metlen κινήθηκε επίσης θετικά, στα 41,58 ευρώ, με άνοδο 1,91%, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά συνεχίζει να την αντιμετωπίζει ως ένα από τα βασικά blue chips της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Aegean, η Credia, η ΜΠΕΛΑ, η BriQ/Bylot όπως εμφανίζεται στο ταμπλό, και η Bochgr, αν και με διαφορετική βαρύτητα η καθεμία στη συνολική εικόνα.

Οι πιέσεις σε ΟΤΕ, Cenergy, Βιοχάλκο και ΕΛΠΕ δεν χάλασαν το κλίμα

Η συνεδρίαση δεν ήταν μονοκόμματη. Υπήρξαν και σοβαρές πιέσεις σε επιλεγμένες μετοχές, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η γενική ανοδική εικόνα.

Ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 3,35%, στα 18,78 ευρώ, με την πτώση του να ξεχωρίζει αρνητικά λόγω της βαρύτητας της μετοχής στον δείκτη. Η Cenergy έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με απώλειες 3,04%, ενώ η Βιοχάλκο υποχώρησε κατά 2,40%, στα 18,74 ευρώ. Αρνητικά κινήθηκαν και τα ΕΛΠΕ, με πτώση 2,44%, στα 10,78 ευρώ, καθώς και η Titan, που έκλεισε στα 50,95 ευρώ, με απώλειες 1,92%.

Η ΔΕΗ κινήθηκε οριακά πτωτικά, στα 22,94 ευρώ, με απώλειες 0,26%, χωρίς πάντως η εικόνα της να δείχνει κάτι περισσότερο από επιλεκτική κατοχύρωση κερδών.

Το σημαντικό είναι ότι οι απώλειες σε αυτά τα χαρτιά απορροφήθηκαν από την ισχυρή εικόνα των τραπεζών και από την άνοδο σε άλλες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Αυτό είναι στοιχείο αντοχής της αγοράς.

Η τεχνική εικόνα: Οι 2.500 μονάδες είναι πλέον το προφανές ορόσημο

Με το κλείσιμο στις 2.481,33 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται ξανά σε απόσταση αναπνοής από τις 2.500 μονάδες. Το επίπεδο αυτό έχει πλέον περισσότερο ψυχολογική παρά τεχνική σημασία, αλλά στις αγορές η ψυχολογία μετράει. Μια καθαρή υπέρβαση των 2.500 μονάδων, ειδικά με τζίρο αντίστοιχο ή υψηλότερο από τον σημερινό, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέα υψηλά.

Από την άλλη, η αγορά έχει ήδη τρέξει σημαντικά και αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείονται ενδιάμεσες διορθώσεις. Το κρίσιμο δεν είναι αν θα υπάρξουν κατοχυρώσεις κερδών, αλλά αν αυτές θα γίνουν ελεγχόμενα και με διατήρηση του ενδιαφέροντος στα βασικά χαρτιά.

Η σημερινή συνεδρίαση έδειξε ότι οι αγοραστές έχουν ακόμη καύσιμα. Ο τζίρος ήταν ισχυρός, οι τράπεζες παρέμειναν μπροστά, ο FTSE Large Cap επιβεβαίωσε τη δυναμική του και η αγορά δεν έδειξε σημάδια κόπωσης στο φινάλε.

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με εικόνα ισχύος. Ο Γενικός Δείκτης πλησίασε τις 2.500 μονάδες, ο τζίρος των 241 εκατ. ευρώ έδωσε αξιοπιστία στην άνοδο και οι τράπεζες συνέχισαν να λειτουργούν ως βασικός οδηγός της αγοράς.

Η συνεδρίαση είχε και αδυναμίες, κυρίως σε ΟΤΕ, Cenergy, Βιοχάλκο και ΕΛΠΕ, όμως αυτές δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν τη συνολική εικόνα. Το ταμπλό έδειξε διάθεση συνέχειας, όχι απλώς τεχνικής αντίδρασης.

Το ζητούμενο πλέον είναι απλό: αν το ΧΑ περάσει πειστικά τις 2.500 μονάδες, τότε η αγορά θα μπει σε νέο γύρο προσδοκιών. Αν κολλήσει εκεί, θα χρειαστεί ανάσες. Σήμερα πάντως οι αγοραστές είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.